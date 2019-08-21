вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині лісівники знайшли крадену деревину. ФОТО

На Волині лісівники знайшли крадену деревину. ФОТО
Волинські лісівники разом із поліцейськими на одному із приватних обійсть селища Цумань вилучили самовільно зрізану деревину дуба.

Факт незаконної рубки зафіксували працівники державної лісової охорони ДП «ЛМГ Звірівське» у Мощаницькому лісництві, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.

За слідами вдалося визначити місцезнаходження розкряжованої деревини.
На Волині лісівники знайшли крадену деревину. ФОТО


За участі поліції, представників ОТГ, як цього вимагає законодавство, було проведено огляд території. В результаті оперативно-розшукових заходів крадену лісопродукцію вдалося виявити.
На Волині лісівники знайшли крадену деревину. ФОТО

Деревину вилучили. За фактом складено протокол. Міру покарання встановить слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вітання Ігоря Леха Вітання
Ігоря
Леха з Днем Незалежності України!
Останні новини
На Волині лісівники знайшли крадену деревину. ФОТО
Сьогодні, 05:24
Восени вчителі здаватимуть ЗНО
Сьогодні, 04:12
В операційної системи Android – новий логотип
Сьогодні, 03:09
Колишній «волинянин» перейшов до чемпіонату Сербії
Сьогодні, 02:13
12-річна дівчинка потрапила під потяг, рятуючи собаку
Сьогодні, 01:11
Схожі новини
На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО
21 серпень, 22:57
Службовий роман: у волинському лісі працює унікальна пара. ФОТО Службовий роман: у волинському лісі працює унікальна пара. ФОТО
16 серпень, 07:34
Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев Де на Волині незаконно рубають найбільше дерев
16 серпень, 04:18
Із завданням впоралися: лісівники Волині розповіли, скільки насаджали дерев у сезон-2019 Із завданням впоралися: лісівники Волині розповіли, скільки насаджали дерев у сезон-2019
15 серпень, 20:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лісівники знайшли крадену деревину. ФОТО
Сьогодні, 05:24
 0
Восени вчителі здаватимуть ЗНО
Сьогодні, 04:12
 0
В операційної системи Android – новий логотип
Сьогодні, 03:09
 0
Колишній «волинянин» перейшов до чемпіонату Сербії
Сьогодні, 02:13
 0
12-річна дівчинка потрапила під потяг, рятуючи собаку
Сьогодні, 01:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿