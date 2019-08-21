На Волині лісівники знайшли крадену деревину. ФОТО
Сьогодні, 05:24
Волинські лісівники разом із поліцейськими на одному із приватних обійсть селища Цумань вилучили самовільно зрізану деревину дуба.
Факт незаконної рубки зафіксували працівники державної лісової охорони ДП «ЛМГ Звірівське» у Мощаницькому лісництві, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.
За слідами вдалося визначити місцезнаходження розкряжованої деревини.
За участі поліції, представників ОТГ, як цього вимагає законодавство, було проведено огляд території. В результаті оперативно-розшукових заходів крадену лісопродукцію вдалося виявити.
Деревину вилучили. За фактом складено протокол. Міру покарання встановить слідство.
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Факт незаконної рубки зафіксували працівники державної лісової охорони ДП «ЛМГ Звірівське» у Мощаницькому лісництві, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.
За слідами вдалося визначити місцезнаходження розкряжованої деревини.
За участі поліції, представників ОТГ, як цього вимагає законодавство, було проведено огляд території. В результаті оперативно-розшукових заходів крадену лісопродукцію вдалося виявити.
Деревину вилучили. За фактом складено протокол. Міру покарання встановить слідство.
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