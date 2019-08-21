На Волині лісівники знайшли крадену деревину. ФОТО





Факт незаконної рубки зафіксували працівники державної лісової охорони ДП «ЛМГ Звірівське» у Мощаницькому лісництві, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.



За слідами вдалося визначити місцезнаходження розкряжованої деревини.





За участі поліції, представників ОТГ, як цього вимагає законодавство, було проведено огляд території. В результаті оперативно-розшукових заходів крадену лісопродукцію вдалося виявити.



Деревину вилучили. За фактом складено протокол. Міру покарання встановить слідство.

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