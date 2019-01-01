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Колишній «волинянин» перейшов до чемпіонату Сербії

Колишній «волинянин» перейшов до чемпіонату Сербії
Український нападник відомий виступами за луцьку "Волинь", "Шахтар" та "Металіст" Марко Девіч знайшов собі новий клуб.

Ексфорвард збірної України перейшов у сербський Вождовац, - повідомляє Футбол24.

Екснападник збірної України сербського походження Марко Девіч перейшов у Вождовац. Контракт підписаний на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, останнім клубом Девіча був азербайджанський Сабах, за який нападник зіграв 21 матч, забив 8 голів та віддав 1 асист. Нова команда Марко – Вождовац – виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Сербії. Наразі команда з Белграда посідає 10 місце.

В Україні Девіч відомий виступами за "Волинь", "Металіст" та "Шахтар". Також в активі уродженця Сербії 35 матчів за збірну України і 7 голів. До слова, саме з "Вождоваца" нападник у 2004 році перейшов до луцької "Волині".

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол, Марко Девіч
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