Колишній «волинянин» перейшов до чемпіонату Сербії
Сьогодні, 02:13
Український нападник відомий виступами за луцьку "Волинь", "Шахтар" та "Металіст" Марко Девіч знайшов собі новий клуб.
Ексфорвард збірної України перейшов у сербський Вождовац, - повідомляє Футбол24.
Екснападник збірної України сербського походження Марко Девіч перейшов у Вождовац. Контракт підписаний на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, останнім клубом Девіча був азербайджанський Сабах, за який нападник зіграв 21 матч, забив 8 голів та віддав 1 асист. Нова команда Марко – Вождовац – виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Сербії. Наразі команда з Белграда посідає 10 місце.
В Україні Девіч відомий виступами за "Волинь", "Металіст" та "Шахтар". Також в активі уродженця Сербії 35 матчів за збірну України і 7 голів. До слова, саме з "Вождоваца" нападник у 2004 році перейшов до луцької "Волині".
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Ексфорвард збірної України перейшов у сербський Вождовац, - повідомляє Футбол24.
Екснападник збірної України сербського походження Марко Девіч перейшов у Вождовац. Контракт підписаний на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, останнім клубом Девіча був азербайджанський Сабах, за який нападник зіграв 21 матч, забив 8 голів та віддав 1 асист. Нова команда Марко – Вождовац – виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Сербії. Наразі команда з Белграда посідає 10 місце.
В Україні Девіч відомий виступами за "Волинь", "Металіст" та "Шахтар". Також в активі уродженця Сербії 35 матчів за збірну України і 7 голів. До слова, саме з "Вождоваца" нападник у 2004 році перейшов до луцької "Волині".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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