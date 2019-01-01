Колишній «волинянин» перейшов до чемпіонату Сербії

Український нападник відомий виступами за луцьку "Волинь", "Шахтар" та "Металіст"знайшов собі новий клуб.Ексфорвард збірної України перейшов у сербський Вождовац, - повідомляє Футбол24.Екснападник збірної України сербського походження Марко Девіч перейшов у Вождовац. Контракт підписаний на один рік, повідомляє офіційний сайт клубу.Нагадаємо, останнім клубом Девіча був азербайджанський Сабах, за який нападник зіграв 21 матч, забив 8 голів та віддав 1 асист. Нова команда Марко – Вождовац – виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Сербії. Наразі команда з Белграда посідає 10 місце.В Україні Девіч відомий виступами за "Волинь", "Металіст" та "Шахтар". Також в активі уродженця Сербії 35 матчів за збірну України і 7 голів. До слова, саме з "Вождоваца" нападник у 2004 році перейшов до луцької "Волині".