Під час вечірки дівчина вистрелила з рушниці в обличчя подрузі

Трагедія сталася в одному з приватних будинків Запоріжжя. Там четверо подруг, ймовірно, влаштували вечірку, поки батьків не було вдома.Дівчина, у домівці якої були підлітки, взяла рушницю батька і випадково вистрелила у подругу. 17-річна дівчинанаразі перебуває у реанімації, - повідомляє Канал24.Відомо, що Поліні провели операцію, яка тривала кілька годин. Дівчина залишилася без ока. Наскільки серйозні ушкодження вона дістала – буде відомо після результатів МРТ.Лікарі оцінюють стан дівчини як стабільний. Вона не підключена до системи штучної вентиляції легенів. Однак головна небезпека ще попереду. Ускладнення після поранення голови (набряки) можуть наступити протягом декількох днів. Попереду на неї чекає низка операцій.У поліції ж відкрили декілька кримінальних проваджень. Зброю одразу ж вилучили, її перевірятимуть на легальність та належність умов зберігання. Крім того, батькам загрожує покарання за невиконання своїх обов'язків. Максимальне покарання передбачає до п'яти років ув'язнення.