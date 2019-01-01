12-річна дівчинка потрапила під потяг, рятуючи собаку
Сьогодні, 01:11
Дівчинка отримала важкі травми, коли спробувала врятувати собаку, яка вибігла на колії.
Інцидент стався 21 серпня близько 7:45 у Житомирі, - повідомляє Кореспондент.
Дівчинка вигулювала собаку разом зі своїм другом-ровесником. У якийсь момент пес вибіг на залізничну колію, коли назустріч йому вже рухався поїзд. Школярка вирішила врятувати собаку, внаслідок чого з травмами потрапила до лікарні.
Зараз вона знаходиться в Житомирській обласній дитячій лікарні, вона в тяжкому стані. 12-річній Златі зробили операцію, обстеження тривають. Уже відомо, що крім закритої черепно-мозкової травми та важкого забою головного мозку, дівчинка отримала скальповані рани голови та гомілки, а також перелом ключиці. Стан постраждалої наразі залишається важким.
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Інцидент стався 21 серпня близько 7:45 у Житомирі, - повідомляє Кореспондент.
Дівчинка вигулювала собаку разом зі своїм другом-ровесником. У якийсь момент пес вибіг на залізничну колію, коли назустріч йому вже рухався поїзд. Школярка вирішила врятувати собаку, внаслідок чого з травмами потрапила до лікарні.
Зараз вона знаходиться в Житомирській обласній дитячій лікарні, вона в тяжкому стані. 12-річній Златі зробили операцію, обстеження тривають. Уже відомо, що крім закритої черепно-мозкової травми та важкого забою головного мозку, дівчинка отримала скальповані рани голови та гомілки, а також перелом ключиці. Стан постраждалої наразі залишається важким.
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