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В операційної системи Android – новий логотип

В операційної системи Android – новий логотип
Google вперше з 2014 року змінила дизайн логотипу операційної системи Android.

Символом операційної системи, як і раніше, буде ілюстрація робота-андроїда, проте тепер на логотипі зображена лише його голова, - інформує Кореспондент.

Також колір напису Android змінений з зеленого на чорний. Як вказали в компанії, зелений колір важко читати, особливо людям з порушеннями зору.

"Логотип часто зливається з іншими квітами, через що його важко побачити, тому ми придумали нову палітру, що поліпшує контраст", - йдеться в повідомленні Google.

Крім цього, розробники змінили назву нової версії операційної системи, назвавши її Android 10, хоча до цього там була буква Q.

Нагадаємо, за традицією компанії, буква в назві версії позначала якусь солодкість.

Так, Android L була пов'язана з льодяником (Lollipop), а Android K з шоколадом Kitkat, а остання версія операційної системи Android 9 була з приставкою Pie (пиріг).

Як пояснили в Google, від цього вирішили відмовитися, оскільки в світовому співтоваристві користувачам не завжди було зрозуміло, яка саме солодкість мається на увазі через мовні відмінності.

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Теги: Android
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