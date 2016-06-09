В операційної системи Android – новий логотип

Google вперше з 2014 року змінила дизайн логотипу операційної системи Android.Символом операційної системи, як і раніше, буде ілюстрація робота-андроїда, проте тепер на логотипі зображена лише його голова, - інформує Кореспондент.Також колір напису Android змінений з зеленого на чорний. Як вказали в компанії, зелений колір важко читати, особливо людям з порушеннями зору."Логотип часто зливається з іншими квітами, через що його важко побачити, тому ми придумали нову палітру, що поліпшує контраст", - йдеться в повідомленні Google.Крім цього, розробники змінили назву нової версії операційної системи, назвавши її Android 10, хоча до цього там була буква Q.Нагадаємо, за традицією компанії, буква в назві версії позначала якусь солодкість.Так, Android L була пов'язана з льодяником (Lollipop), а Android K з шоколадом Kitkat, а остання версія операційної системи Android 9 була з приставкою Pie (пиріг).Як пояснили в Google, від цього вирішили відмовитися, оскільки в світовому співтоваристві користувачам не завжди було зрозуміло, яка саме солодкість мається на увазі через мовні відмінності.