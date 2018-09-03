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Восени вчителі здаватимуть ЗНО

Восени вчителі здаватимуть ЗНО
Незалежне тестування професійних якостей учителів у форматі ЗНО відбудеться 31 жовтня.

У 2019 році 900 вчителів стануть учасниками експерименту з сертифікації працівників освіти. Про це повідомив сайт Українського центру оцінювання якості освіти, - пише Канал24.

Навіщо вчителям здавати ЗНО?
Вчителі матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань. Хто успішно складе тест – отримає щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу і відповідно до педагогічного навантаження упродовж трьох років. Також вчителям зможуть надавати наступну – вищу – категорію.

Про що питатимуть вчителів у тесті?
Завдання ЗНО для вчителів спрямовані на визначення рівня обізнаності учасників тестування у питаннях планування та організації освітнього процесу, а також забезпечення і підтримки навчання, виховання і розвитку учнів, створення освітнього середовища.

Міністерство освіти й науки планувало здійснювати подібну сертифікацію вчителів кожних 5 років.

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Теги: освіта, ЗНО
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