В Україні заборонили препарат для лікування пневмонії

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії антибактеріального препарату для лікування пневмонії "Таванік".Відповідне рішення прийняв голова відомства Роман Ісаєнко у середу, 21 серпня, - пише Здоров`я24.Мова йде про препарат "Таванік", таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг № 5 від французької компанії "Санофі Вінтроп Індастріа".Заборону встановили через те, що серія ліків 8NT5E не була зареєстрована, відтак заборонили інші серії у зазначеному дозуванні."Таванік" призначається при лікуванні бактеріальних запальних процесів у дорослих, які спричинили бактерії, чутливими до левофлоксацину. Препарат виписують, для лікування, зокрема, запалення легенів, ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів (у тому числі пієлонефрити), інфекцій шкіри та м’яких тканин, хронічного бактеріального простатиту.Пневмонія – це запалення легеневої тканини, переважно інфекційного походження. Легені складаються з дрібних мішечків, альвеол, які у здорової людини в процесі дихання наповнюються повітрям, в них відбувається газообмін кисню і вуглекислого газу. При пневмонії альвеоли заповнюються запальною рідиною, що ускладнює їхню роботу і газообмін та обмежує надходження кисню до органів і тканини.