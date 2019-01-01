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Волинянин під час копання траншеї знайшов скелет людини

Волинянин під час копання траншеї знайшов скелет людини
У селі Цегів Горохівського району у своєму домоволодінні 24-річний чоловік копав траншею для труб і на глибині приблизно 70 сантиметрів натрапив на скелет людини.

Чоловік негайно викликав правоохоронців, - пише газета Волинь-нова.

Згодом експертиза встановила, що людські рештки пролежали в землі більше 50-ти років.

До слова, череп людини такої ж давності працівники комунальних служб під час земляних робіт викопали в міському сквері Берестечка.


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Теги: скелет, людина, волинянин
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