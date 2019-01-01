Волинянин під час копання траншеї знайшов скелет людини





Чоловік негайно викликав правоохоронців, - пише газета



Згодом експертиза встановила, що людські рештки пролежали в землі більше 50-ти років.



До слова, череп людини такої ж давності працівники комунальних служб під час земляних робіт викопали в міському сквері Берестечка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Цегів Горохівського району у своєму домоволодінні 24-річний чоловік копав траншею для труб і на глибині приблизно 70 сантиметрів натрапив на скелет людини.Чоловік негайно викликав правоохоронців, - пише газета Волинь-нова Згодом експертиза встановила, що людські рештки пролежали в землі більше 50-ти років.До слова, череп людини такої ж давності працівники комунальних служб під час земляних робіт викопали в міському сквері Берестечка.

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