На підняття зарплати луцьким педагогам не вистачає коштів





Про це йшлося 22 серпня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть



В. о. директора департаменту фінансів і бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що станом на сьогоднішній день нестача по медичній і освітній субвенціях в Луцьку становить 34 млн грн. Ще 5,9 млн грн потрібно на підняття заробітних плат педагогам дошкільної, позашкільної та професійної освіти з 1 вересня.



«Ми очікуємо, що держава таки виконає свої зобовязання», – наголосила Людмила Гаврилевська.



Окрім того, вона звернула увагу, що за перше півріччя цього року до бюджету міста надійшло 54 млн грн земельного податку та 17 млн грн податку на нежитлову нерухомість.



Вона також розповіла, що ситуація змінюється і в питання податкового боргу – боржникам розіслали відповідні повідомлення й очікують відповідних надходжень.



«У цілому ситуація досить непогана», – сказала Людмила Гаврилевська.



Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, що може отримати бюджет міста по двох основних податках: ПДФО і ЄП. Людмила Гаврилевська відзначила, що до кінця року бюджет міста може отримати до 50 млн грн ПДФО.



«Щодо єдиного податку ми також очікуємо збільшення – на понад 20 млн грн», – вказала Людмила Гаврилевська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогодні нестача по медичній і освітній субвенціях у Луцьку становить 34 млн грн. Своєю чергою, на підняття заробітних плат педагогам дошкільної, позашкільної та професійної освіти з 1 вересня місто має отримати з держбюджету 5,9 млн.Про це йшлося 22 серпня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть Волинські новини В. о. директора департаменту фінансів і бюджетуповідомила, що станом на сьогоднішній день нестача по медичній і освітній субвенціях в Луцьку становить 34 млн грн. Ще 5,9 млн грн потрібно на підняття заробітних плат педагогам дошкільної, позашкільної та професійної освіти з 1 вересня.«Ми очікуємо, що держава таки виконає свої зобовязання», – наголосила Людмила Гаврилевська.Окрім того, вона звернула увагу, що за перше півріччя цього року до бюджету міста надійшло 54 млн грн земельного податку та 17 млн грн податку на нежитлову нерухомість.Вона також розповіла, що ситуація змінюється і в питання податкового боргу – боржникам розіслали відповідні повідомлення й очікують відповідних надходжень.«У цілому ситуація досить непогана», – сказала Людмила Гаврилевська.Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, що може отримати бюджет міста по двох основних податках: ПДФО і ЄП. Людмила Гаврилевська відзначила, що до кінця року бюджет міста може отримати до 50 млн грн ПДФО.«Щодо єдиного податку ми також очікуємо збільшення – на понад 20 млн грн», – вказала Людмила Гаврилевська.

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