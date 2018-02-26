вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На підняття зарплати луцьким педагогам не вистачає коштів

На підняття зарплати луцьким педагогам не вистачає коштів
На сьогодні нестача по медичній і освітній субвенціях у Луцьку становить 34 млн грн. Своєю чергою, на підняття заробітних плат педагогам дошкільної, позашкільної та професійної освіти з 1 вересня місто має отримати з держбюджету 5,9 млн.

Про це йшлося 22 серпня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, - пишуть Волинські новини.

В. о. директора департаменту фінансів і бюджету Людмила Гаврилевська повідомила, що станом на сьогоднішній день нестача по медичній і освітній субвенціях в Луцьку становить 34 млн грн. Ще 5,9 млн грн потрібно на підняття заробітних плат педагогам дошкільної, позашкільної та професійної освіти з 1 вересня.

«Ми очікуємо, що держава таки виконає свої зобовязання», – наголосила Людмила Гаврилевська.

Окрім того, вона звернула увагу, що за перше півріччя цього року до бюджету міста надійшло 54 млн грн земельного податку та 17 млн грн податку на нежитлову нерухомість.

Вона також розповіла, що ситуація змінюється і в питання податкового боргу – боржникам розіслали відповідні повідомлення й очікують відповідних надходжень.

«У цілому ситуація досить непогана», – сказала Людмила Гаврилевська.

Депутат Тарас Шляхтич поцікавився, що може отримати бюджет міста по двох основних податках: ПДФО і ЄП. Людмила Гаврилевська відзначила, що до кінця року бюджет міста може отримати до 50 млн грн ПДФО.

«Щодо єдиного податку ми також очікуємо збільшення – на понад 20 млн грн», – вказала Людмила Гаврилевська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зарплата, педагоги, кошти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а на премії собі є
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вітання Ігоря Леха Вітання
Ігоря
Леха з Днем Незалежності України!
Останні новини
На трасі Львів-Луцьк в аварії загинула 7-річна дівчинка
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 23 серпня
Сьогодні, 09:00
На підняття зарплати луцьким педагогам не вистачає коштів
Сьогодні, 08:40
В Україні відзначають День Державного Прапора
Сьогодні, 08:31
Маленьких волинян чекають на «Фестивалі професій»*
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
На зарплату для луцьких вчителів з Кабміну не виділили кошти На зарплату для луцьких вчителів з Кабміну не виділили кошти
26 лютий, 2018, 15:17
Уряд виділив гроші на зарплати медикам Уряд виділив гроші на зарплати медикам
27 вересень, 2017, 14:45
Волинські ветеринари просять коштів на зарплати Волинські ветеринари просять коштів на зарплати
28 серпень, 2017, 21:21
У Луцьку вимагають підняти зарплати педагогам У Луцьку вимагають підняти зарплати педагогам
27 березень, 2017, 11:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тіло вирізали з автівки: на трасі Луцьк-Рівне сталась смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
Просять опізнати чоловіка, який загинув в аварії під Луцьком пів року тому. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:46
 0
У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 0
На Волині волонтери збирають для дітей з притулку допомогу
Сьогодні, 09:39
 0
У скандального луцького забудовника хочуть забрати землю на Кафедральній
Сьогодні, 09:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿