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Курс валют у Луцьку на 23 серпня

Курс валют у Луцьку на 23 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.932, а продаж - 25.293.

Євро при купівлі становить - 27.584, продажу - 28.115.

Курс російського рубля: купівля - 0.336, продаж - 0.405.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.120, продаж - 6.750.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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