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На трасі Львів-Луцьк в аварії загинула 7-річна дівчинка

На трасі Львів-Луцьк в аварії загинула 7-річна дівчинка
На автодорозі Львів-Луцьк в селі Колоденці Кам'янка-Бузького району в аварії загинула 7-річна дівчинка

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня о 17.00, - пише ГУНП у Львівській області.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення вантажівки ДАФ під керуванням 41-річного мешканця Рівненської області з автомобілем ВАЗ 2101, яким керував 49-річний мешканець Кам'янка-Бузького району, після чого легковик з'їхав в кювет.

Від отриманих травм пасажирка ВАЗу, 7-річна донька водія, загинула на місці події. Водія легкового автомобіля та його 34-річну дружину із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.




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Теги: аварія, смерть, дитина
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