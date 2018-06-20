У скандального луцького забудовника хочуть забрати землю на Кафедральній
Сьогодні, 09:37
У Луцьку ТзОВ "Луцькміськбуд" планують достроково припинити право користування земельною ділянкою на Кафедральній, 13.
Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.
Нагадаємо, раніше депутат Павло Данильчук заявив, що забудовник бульдозером знищив верхній шар історичної пам’ятки. Аби вирішити проблему, у 2017 році Луцькрада зобов’язала орендаря за власний кошт провести археологічні дослідження, проте їх так і не завершили.
Земельну ділянку площею 0,0779 га на Кафедральній надали на умовах оренди для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу.
Тепер же із ТзОВ "Луцькміськбуд" хочуть розірвати договір в односторонньому порядку.
Пропонують і розглянути питання скасування права власності "Луцькміськбуду" на об’єкт незавершеного будівництва готовністю 3% в судовому порядку.
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Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.
Нагадаємо, раніше депутат Павло Данильчук заявив, що забудовник бульдозером знищив верхній шар історичної пам’ятки. Аби вирішити проблему, у 2017 році Луцькрада зобов’язала орендаря за власний кошт провести археологічні дослідження, проте їх так і не завершили.
Земельну ділянку площею 0,0779 га на Кафедральній надали на умовах оренди для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу.
Тепер же із ТзОВ "Луцькміськбуд" хочуть розірвати договір в односторонньому порядку.
Пропонують і розглянути питання скасування права власності "Луцькміськбуду" на об’єкт незавершеного будівництва готовністю 3% в судовому порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Був депутат - була земля, нема депутата - нема землі !
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