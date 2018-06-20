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У скандального луцького забудовника хочуть забрати землю на Кафедральній

У скандального луцького забудовника хочуть забрати землю на Кафедральній
У Луцьку ТзОВ "Луцькміськбуд" планують достроково припинити право користування земельною ділянкою на Кафедральній, 13.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.

Нагадаємо, раніше депутат Павло Данильчук заявив, що забудовник бульдозером знищив верхній шар історичної пам’ятки. Аби вирішити проблему, у 2017 році Луцькрада зобов’язала орендаря за власний кошт провести археологічні дослідження, проте їх так і не завершили.

Земельну ділянку площею 0,0779 га на Кафедральній надали на умовах оренди для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу.

Тепер же із ТзОВ "Луцькміськбуд" хочуть розірвати договір в односторонньому порядку.

Пропонують і розглянути питання скасування права власності "Луцькміськбуду" на об’єкт незавершеного будівництва готовністю 3% в судовому порядку.


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Теги: будівництво, Луцьк, скандал, Кафедральна
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Коментарі 1
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