У скандального луцького забудовника хочуть забрати землю на Кафедральній

У Луцьку ТзОВ "Луцькміськбуд" планують достроково припинити право користування земельною ділянкою на Кафедральній, 13.Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.Нагадаємо, раніше депутатзаявив, що забудовник бульдозером знищив верхній шар історичної пам’ятки. Аби вирішити проблему, у 2017 році Луцькрада зобов’язала орендаря за власний кошт провести археологічні дослідження, проте їх так і не завершили.Земельну ділянку площею 0,0779 га на Кафедральній надали на умовах оренди для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу.Тепер же із ТзОВ "Луцькміськбуд" хочуть розірвати договір в односторонньому порядку.Пропонують і розглянути питання скасування права власності "Луцькміськбуду" на об’єкт незавершеного будівництва готовністю 3% в судовому порядку.