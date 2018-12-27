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На Волині волонтери збирають для дітей з притулку допомогу

На Волині волонтери збирають для дітей з притулку допомогу
Нещодавно волонтери відвідали притулок для дітей у місті Рожище.

Відповідну інформацію опублікувала у мережі волонтерка Анастасія Грицан, - пише Район.Рожище.

«Друзі, ми відвідали дитячий будинок у Рожищі, порадували діток солодощами з фруктами, але до 1 вересня діткам потрібні рюкзаки і шкільні речі! Прошу у кожного допомоги: якщо у вас є рюкзаки в хорошому стані, шкільна форма, рубашечки, кофти, взуття, будь ласка звертайтеся за телефоном 099 63 01 323. Ми приїдемо і заберемо! Щоб діти до 1 вересня мали речі! Діток – 35, вік від 3 до 18 років!» – йдеться у дописі.


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Теги: допомога, волонтери
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