На Волині волонтери збирають для дітей з притулку допомогу
Сьогодні, 09:39
Нещодавно волонтери відвідали притулок для дітей у місті Рожище.
Відповідну інформацію опублікувала у мережі волонтерка Анастасія Грицан, - пише Район.Рожище.
«Друзі, ми відвідали дитячий будинок у Рожищі, порадували діток солодощами з фруктами, але до 1 вересня діткам потрібні рюкзаки і шкільні речі! Прошу у кожного допомоги: якщо у вас є рюкзаки в хорошому стані, шкільна форма, рубашечки, кофти, взуття, будь ласка звертайтеся за телефоном 099 63 01 323. Ми приїдемо і заберемо! Щоб діти до 1 вересня мали речі! Діток – 35, вік від 3 до 18 років!» – йдеться у дописі.
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Відповідну інформацію опублікувала у мережі волонтерка Анастасія Грицан, - пише Район.Рожище.
«Друзі, ми відвідали дитячий будинок у Рожищі, порадували діток солодощами з фруктами, але до 1 вересня діткам потрібні рюкзаки і шкільні речі! Прошу у кожного допомоги: якщо у вас є рюкзаки в хорошому стані, шкільна форма, рубашечки, кофти, взуття, будь ласка звертайтеся за телефоном 099 63 01 323. Ми приїдемо і заберемо! Щоб діти до 1 вересня мали речі! Діток – 35, вік від 3 до 18 років!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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