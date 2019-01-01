Куди піти на вихідні у Луцьку: 23 – 25 серпня

Попереду – драйвові вихідні, на які так з нетерпінням чекають після важкого робочого тижня усі ті, хто хоче насолоджуватися кожною хвилинкою відпочинку і по максимуму використовувати можливості забути про роботу бодай на декілька днів.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, морально готуючись до того, що вже зовсім скоро із шафи знову доведеться діставати теплий одяг.Подія:Тип заходу: ЯрмарокМісце: Театральний майдан, вул. Лесі УкраїнкиПочаток: 9:00Що обіцяють: Впродовж двох днів 23 та 24 серпня працюватиме ярмарок народних майстрів і медової продукції, виставка-продаж солодощів та випічки, святкова торгівля та частування.Подія:Тип заходу: Музична вечіркаМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Що може бути романтичніше ніж провести вечір п'ятниці під ліричну музику?Світові хіти під фортепіано та скрипку від дуету La-Piano.Живий звук! Вхід 50 грн. Бронювання столиків 050 880 2555.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Адреналін СітіПочаток: 9:00Що обіцяють: Перший міжнародний фестиваль-змагання скульпторів на бензопилах. Саме в ці дні у Луцьк приїдуть майстри з-за кордону та з різних регіонів України. Такий масштабний захід присвячений 10-ій річниці «Адреналін Сіті» та першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Подія відбудеться за підтримки Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, ТОВ «Андреас Штіль», ТОВ «КЕМІКАЛ-ЗАХІД» –Лаки та фарби для дерева.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: MaximusПочаток: 18:00Що обіцяють: Модна тусовка, де відбудуться покази, майстер класи дефіле та східних танців від Анжеліки Арутюнян та кастинг у школу моделей Grace Model House.Вхід моделям та дівчатам модельної зовнішності віком 14-18 років БЕЗКОШТОВНО! за умови попередньої реєстрації!!!Вхід без басейну 300грн.Вхід з басейном 400 грн.У вартість входить: шоу програма; напої Novellina та фуршет від закладу; розіграш подарунків від партнерів.Подія:Тип заходу: ДискотекаМісце: ІподромПочаток: 18:00Що обіцяють: Запальні народні ритми, під які неможливо встояти! У програмі: жива музика; традиційні танці; майстерки з гончарства, виготовлення ляльки-мотанки, бісероплетіння, гри на народних інструментах; фотозона; веселощі та забави.Подія:Тип заходу: СпортМісце: ANTARПочаток: 10:00Що обіцяють: Пригоди, що запам'ятаються надовго. Враження, що залишаться на все життя.«Справжня дика природа! Ви навіть не здогадувались, що такі надзвичайні місця є поруч з Луцьком. Можна багато розповідати, але краще побачити на власні очі», – пишуть організатори.Деталі за телефоном +380 93 000 3860.Подія:Тип заходу: АкціяМісце: Театральний майданПочаток: 12:00Що обіцяють: На День Незалежності за організації Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбудеться загальноміська акція «Українська вишиванка». Цього дня усі охочі, одягнені у вишиті сорочки, на Театральному майдані міста викладуть "секретну" фігуру символічну для нашого міста, а кращі луцькі фотографи «закарбують» цей момент на фото.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Замкова площаПочаток: 16:00Що обіцяють: Фестиваль середньовічного духу, який перенесе гостей у добу Середньовіччя, зачарує співами мандрівних менестрелів, закружляє в танку середньовічного танцю, перетворить на лицарів та вінценосних осіб. Пропонуватимуть скуштувати найрізноманітніших страв, якими пригощали у Луцьку в той час, коли наше місто іменувалось Лучеськом Великим, і, найголовніше, почастуватись головним напоєм того часу, медовим диво-напоєм!Подія:Тип заходу: ЗабігМісце: Вулиця Лесі УкраїнкиПочаток: 9:00Що обіцяють: Вшанування пам'яті за загиблими, померлими ветеранами українсько-російської війни є обов'язком кожного українця. Забіг пам'яті: «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» проводиться одночасно по всім обласним центрам України щоб привернути увагу кожного українця. Запрошуємо усіх ветеранів війни, волонтерів і небайдужих громадян до забігу пам'яті.Реєстрація на пам'ятний пробіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" м. Луцьк, 25 серпня. Дистанція - 1,5 км.Реєстрація можлива у телефонному режимі, телефонуйте (066)-345-83-31 (Viber, Whatsapp) - Андрій Степасюк.Програма заходу:25 серпня, неділя. Локація: Театральний майдан, стелла пам'яті, велика надувна арка (старт / фініш), пішохідна вул. Лесі Українки;09:00 - початок реєстрації, видача стартового пакету учасника;10:00 - старт забігу;10:30 - молебень біля стелли пам'яті полеглих захисників України, покладання квітів;11:00 - спілкування зі ЗМІ, членами родин та близькими загиблих Героїв.Проплатити участь в даному заході або ж просто підтримати Оргкомітет благодійним внеском для реалізації першого в м. Луцьку - пробігу пам'яті наших військових захисників - Героїв Ви зможете надіславши 100 грн. на карту Приватбанку - 4731 2191 1437 6399 - Ковальський Павло.Усі охочі матимуть змогу пожертвувати кошти до чи після забігу, на місці у спеціальну благодійну скриньку.До участі у змаганнях допускаються усі охочі віком від 18 років, які мають належну підготовку та не мають протипоказань за станом здоров’я для участі в даному заході.Подія:Тип заходу: 18:00Місце: Замок ЛюбартаПочаток: 18:00Що обіцяють: Унікальне середньовічне музичне шоу від львівського гурту старовинної та народної музики Kings & Beggars та Студії старовинного танцю «Beltaine» можна буде побачити в Луцьку, в Замку Любарта, 25-го серпня, в рамках фестивалю Князівський бенкет.«Ви не лише почуєте найпопулярніші середньовічні мелодії та пісні, але й зануритесь в казкову атмосферу! Жонглери, ходулісти, танцюристи – феєрверк яскравих фарб та емоцій!», – обіцяють організатори.Фільм:Жанр: Мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 12:10;14:30; 16:30; 18:50Про що фільм: Ласкаво просимо до Аглівілля! У цьому дивовижному місці все незвичайне вважається незвичайним, а краса - не завжди те, що підвладне погляду. Тут живе милашка Моксі зі своїми дивними друзями. Одного разу вони разом відправляються в неймовірну подорож, під час якої їм належить проявити свій характер і зрозуміти, що найголовніше - в будь-якій ситуації залишатися собою...Фільм:Жанр: Фентезі, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:10; 13:40; 17:40Про що фільм: Поліна, дівчинка одинадцяти років, як і багато дітей її віку, пристрасно вірить в силу чаклунства. Вона бажає дізнатися історію своєї родини і тому відправляється в небезпечну подорож у світ пригод. На цьому шляху дівчинка хоробро зустріне труднощі і небезпеки, але не зверне зі свого шляху, тому що вона вірить в неможливе і переконана, що добро обов'язково переможе.Фільм:Жанр: Жахи, трилер, детективМісце: «Premier City»Початок: 14:00; 18:20; 21:20; 23:00Про що фільм: Юна наречена - тепер частина родини свого новоспеченого чоловіка, багатого, але ексцентричного роду, прихильника вікові традиції. Але хто б міг подумати, що знайомство з батьками чоловіка перетвориться в смертельну гру, в якій всі борються не на життя, а на смерть.Фільм:Жанр: БойовикМісце: «Premier City»Початок: 20:40Про що фільм: На президента США скоєно замах, головний обвинувачений - вірний ангел охоронець глави держави і агент секретної служби Майк Беннінг. Ховаючись від ФБР, він повинен знайти тих, хто його підставив, і врятувати країну і її лідера від смертельної загрози.