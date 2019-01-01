Куди піти на вихідні у Луцьку: 23 – 25 серпня
Сьогодні, 11:00
Попереду – драйвові вихідні, на які так з нетерпінням чекають після важкого робочого тижня усі ті, хто хоче насолоджуватися кожною хвилинкою відпочинку і по максимуму використовувати можливості забути про роботу бодай на декілька днів.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, морально готуючись до того, що вже зовсім скоро із шафи знову доведеться діставати теплий одяг.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 23 серпня
Подія: Ярмарок
Тип заходу: Ярмарок
Місце: Театральний майдан, вул. Лесі Українки
Початок: 9:00
Що обіцяють: Впродовж двох днів 23 та 24 серпня працюватиме ярмарок народних майстрів і медової продукції, виставка-продаж солодощів та випічки, святкова торгівля та частування.
Подія: La Piano - Вечір ліричної музики
Тип заходу: Музична вечірка
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: Що може бути романтичніше ніж провести вечір п'ятниці під ліричну музику?
Світові хіти під фортепіано та скрипку від дуету La-Piano.
Живий звук! Вхід 50 грн. Бронювання столиків 050 880 2555.
Подія: Korsak Carving Festival
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Адреналін Сіті
Початок: 9:00
Що обіцяють: Перший міжнародний фестиваль-змагання скульпторів на бензопилах. Саме в ці дні у Луцьк приїдуть майстри з-за кордону та з різних регіонів України. Такий масштабний захід присвячений 10-ій річниці «Адреналін Сіті» та першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Подія відбудеться за підтримки Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, ТОВ «Андреас Штіль», ТОВ «КЕМІКАЛ-ЗАХІД» –
Лаки та фарби для дерева.
Подія: Maximus Fashion Party
Тип заходу: Вечірка
Місце: Maximus
Початок: 18:00
Що обіцяють: Модна тусовка, де відбудуться покази, майстер класи дефіле та східних танців від Анжеліки Арутюнян та кастинг у школу моделей Grace Model House.
Вхід моделям та дівчатам модельної зовнішності віком 14-18 років БЕЗКОШТОВНО! за умови попередньої реєстрації!!!
Вхід без басейну 300грн.
Вхід з басейном 400 грн.
У вартість входить: шоу програма; напої Novellina та фуршет від закладу; розіграш подарунків від партнерів.
Субота, 24 серпня
Подія: Етнодискотека
Тип заходу: Дискотека
Місце: Іподром
Початок: 18:00
Що обіцяють: Запальні народні ритми, під які неможливо встояти! У програмі: жива музика; традиційні танці; майстерки з гончарства, виготовлення ляльки-мотанки, бісероплетіння, гри на народних інструментах; фотозона; веселощі та забави.
Подія: Сплав на День Незалежності
Тип заходу: Спорт
Місце: ANTAR
Початок: 10:00
Що обіцяють: Пригоди, що запам'ятаються надовго. Враження, що залишаться на все життя.
«Справжня дика природа! Ви навіть не здогадувались, що такі надзвичайні місця є поруч з Луцьком. Можна багато розповідати, але краще побачити на власні очі», – пишуть організатори.
Деталі за телефоном +380 93 000 3860.
Подія: Загальноміська акція «Українська вишиванка»
Тип заходу: Акція
Місце: Театральний майдан
Початок: 12:00
Що обіцяють: На День Незалежності за організації Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбудеться загальноміська акція «Українська вишиванка». Цього дня усі охочі, одягнені у вишиті сорочки, на Театральному майдані міста викладуть "секретну" фігуру символічну для нашого міста, а кращі луцькі фотографи «закарбують» цей момент на фото.
Неділя, 25 серпня
Подія: «Князівський бенкет 2019»
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Замкова площа
Початок: 16:00
Що обіцяють: Фестиваль середньовічного духу, який перенесе гостей у добу Середньовіччя, зачарує співами мандрівних менестрелів, закружляє в танку середньовічного танцю, перетворить на лицарів та вінценосних осіб. Пропонуватимуть скуштувати найрізноманітніших страв, якими пригощали у Луцьку в той час, коли наше місто іменувалось Лучеськом Великим, і, найголовніше, почастуватись головним напоєм того часу, медовим диво-напоєм!
Подія: Шаную воїнів, біжу за Героїв України.
Тип заходу: Забіг
Місце: Вулиця Лесі Українки
Початок: 9:00
Що обіцяють: Вшанування пам'яті за загиблими, померлими ветеранами українсько-російської війни є обов'язком кожного українця. Забіг пам'яті: «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» проводиться одночасно по всім обласним центрам України щоб привернути увагу кожного українця. Запрошуємо усіх ветеранів війни, волонтерів і небайдужих громадян до забігу пам'яті.
Реєстрація на пам'ятний пробіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" м. Луцьк, 25 серпня. Дистанція - 1,5 км.
Реєстрація можлива у телефонному режимі, телефонуйте (066)-345-83-31 (Viber, Whatsapp) - Андрій Степасюк.
Програма заходу:
25 серпня, неділя. Локація: Театральний майдан, стелла пам'яті, велика надувна арка (старт / фініш), пішохідна вул. Лесі Українки;
09:00 - початок реєстрації, видача стартового пакету учасника;
10:00 - старт забігу;
10:30 - молебень біля стелли пам'яті полеглих захисників України, покладання квітів;
11:00 - спілкування зі ЗМІ, членами родин та близькими загиблих Героїв.
Проплатити участь в даному заході або ж просто підтримати Оргкомітет благодійним внеском для реалізації першого в м. Луцьку - пробігу пам'яті наших військових захисників - Героїв Ви зможете надіславши 100 грн. на карту Приватбанку - 4731 2191 1437 6399 - Ковальський Павло.
Усі охочі матимуть змогу пожертвувати кошти до чи після забігу, на місці у спеціальну благодійну скриньку.
До участі у змаганнях допускаються усі охочі віком від 18 років, які мають належну підготовку та не мають протипоказань за станом здоров’я для участі в даному заході.
Подія: Gryphon від Kings & Beggars на Князівському Бенкеті!
Тип заходу: 18:00
Місце: Замок Любарта
Початок: 18:00
Що обіцяють: Унікальне середньовічне музичне шоу від львівського гурту старовинної та народної музики Kings & Beggars та Студії старовинного танцю «Beltaine» можна буде побачити в Луцьку, в Замку Любарта, 25-го серпня, в рамках фестивалю Князівський бенкет.
«Ви не лише почуєте найпопулярніші середньовічні мелодії та пісні, але й зануритесь в казкову атмосферу! Жонглери, ходулісти, танцюристи – феєрверк яскравих фарб та емоцій!», – обіцяють організатори.
23 – 25 серпня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: «UglyDolls. Ляльки з характером»
Жанр: Мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 12:10;14:30; 16:30; 18:50
Про що фільм: Ласкаво просимо до Аглівілля! У цьому дивовижному місці все незвичайне вважається незвичайним, а краса - не завжди те, що підвладне погляду. Тут живе милашка Моксі зі своїми дивними друзями. Одного разу вони разом відправляються в неймовірну подорож, під час якої їм належить проявити свій характер і зрозуміти, що найголовніше - в будь-якій ситуації залишатися собою...
Фільм: «Поліна і таємниця кіностудії»
Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:10; 13:40; 17:40
Про що фільм: Поліна, дівчинка одинадцяти років, як і багато дітей її віку, пристрасно вірить в силу чаклунства. Вона бажає дізнатися історію своєї родини і тому відправляється в небезпечну подорож у світ пригод. На цьому шляху дівчинка хоробро зустріне труднощі і небезпеки, але не зверне зі свого шляху, тому що вона вірить в неможливе і переконана, що добро обов'язково переможе.
Фільм: «Гра в хованки»
Жанр: Жахи, трилер, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 14:00; 18:20; 21:20; 23:00
Про що фільм: Юна наречена - тепер частина родини свого новоспеченого чоловіка, багатого, але ексцентричного роду, прихильника вікові традиції. Але хто б міг подумати, що знайомство з батьками чоловіка перетвориться в смертельну гру, в якій всі борються не на життя, а на смерть.
Фільм: «Падіння янгола»
Жанр: Бойовик
Місце: «Premier City»
Початок: 20:40
Про що фільм: На президента США скоєно замах, головний обвинувачений - вірний ангел охоронець глави держави і агент секретної служби Майк Беннінг. Ховаючись від ФБР, він повинен знайти тих, хто його підставив, і врятувати країну і її лідера від смертельної загрози.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня і вдосталь відпочити душею і тілом, морально готуючись до того, що вже зовсім скоро із шафи знову доведеться діставати теплий одяг.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 23 серпня
Подія: Ярмарок
Тип заходу: Ярмарок
Місце: Театральний майдан, вул. Лесі Українки
Початок: 9:00
Що обіцяють: Впродовж двох днів 23 та 24 серпня працюватиме ярмарок народних майстрів і медової продукції, виставка-продаж солодощів та випічки, святкова торгівля та частування.
Подія: La Piano - Вечір ліричної музики
Тип заходу: Музична вечірка
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: Що може бути романтичніше ніж провести вечір п'ятниці під ліричну музику?
Світові хіти під фортепіано та скрипку від дуету La-Piano.
Живий звук! Вхід 50 грн. Бронювання столиків 050 880 2555.
Подія: Korsak Carving Festival
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Адреналін Сіті
Початок: 9:00
Що обіцяють: Перший міжнародний фестиваль-змагання скульпторів на бензопилах. Саме в ці дні у Луцьк приїдуть майстри з-за кордону та з різних регіонів України. Такий масштабний захід присвячений 10-ій річниці «Адреналін Сіті» та першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Подія відбудеться за підтримки Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, ТОВ «Андреас Штіль», ТОВ «КЕМІКАЛ-ЗАХІД» –
Лаки та фарби для дерева.
Подія: Maximus Fashion Party
Тип заходу: Вечірка
Місце: Maximus
Початок: 18:00
Що обіцяють: Модна тусовка, де відбудуться покази, майстер класи дефіле та східних танців від Анжеліки Арутюнян та кастинг у школу моделей Grace Model House.
Вхід моделям та дівчатам модельної зовнішності віком 14-18 років БЕЗКОШТОВНО! за умови попередньої реєстрації!!!
Вхід без басейну 300грн.
Вхід з басейном 400 грн.
У вартість входить: шоу програма; напої Novellina та фуршет від закладу; розіграш подарунків від партнерів.
Субота, 24 серпня
Подія: Етнодискотека
Тип заходу: Дискотека
Місце: Іподром
Початок: 18:00
Що обіцяють: Запальні народні ритми, під які неможливо встояти! У програмі: жива музика; традиційні танці; майстерки з гончарства, виготовлення ляльки-мотанки, бісероплетіння, гри на народних інструментах; фотозона; веселощі та забави.
Подія: Сплав на День Незалежності
Тип заходу: Спорт
Місце: ANTAR
Початок: 10:00
Що обіцяють: Пригоди, що запам'ятаються надовго. Враження, що залишаться на все життя.
«Справжня дика природа! Ви навіть не здогадувались, що такі надзвичайні місця є поруч з Луцьком. Можна багато розповідати, але краще побачити на власні очі», – пишуть організатори.
Деталі за телефоном +380 93 000 3860.
Подія: Загальноміська акція «Українська вишиванка»
Тип заходу: Акція
Місце: Театральний майдан
Початок: 12:00
Що обіцяють: На День Незалежності за організації Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради відбудеться загальноміська акція «Українська вишиванка». Цього дня усі охочі, одягнені у вишиті сорочки, на Театральному майдані міста викладуть "секретну" фігуру символічну для нашого міста, а кращі луцькі фотографи «закарбують» цей момент на фото.
Неділя, 25 серпня
Подія: «Князівський бенкет 2019»
Тип заходу: Фестиваль
Місце: Замкова площа
Початок: 16:00
Що обіцяють: Фестиваль середньовічного духу, який перенесе гостей у добу Середньовіччя, зачарує співами мандрівних менестрелів, закружляє в танку середньовічного танцю, перетворить на лицарів та вінценосних осіб. Пропонуватимуть скуштувати найрізноманітніших страв, якими пригощали у Луцьку в той час, коли наше місто іменувалось Лучеськом Великим, і, найголовніше, почастуватись головним напоєм того часу, медовим диво-напоєм!
Подія: Шаную воїнів, біжу за Героїв України.
Тип заходу: Забіг
Місце: Вулиця Лесі Українки
Початок: 9:00
Що обіцяють: Вшанування пам'яті за загиблими, померлими ветеранами українсько-російської війни є обов'язком кожного українця. Забіг пам'яті: «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» проводиться одночасно по всім обласним центрам України щоб привернути увагу кожного українця. Запрошуємо усіх ветеранів війни, волонтерів і небайдужих громадян до забігу пам'яті.
Реєстрація на пам'ятний пробіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" м. Луцьк, 25 серпня. Дистанція - 1,5 км.
Реєстрація можлива у телефонному режимі, телефонуйте (066)-345-83-31 (Viber, Whatsapp) - Андрій Степасюк.
Програма заходу:
25 серпня, неділя. Локація: Театральний майдан, стелла пам'яті, велика надувна арка (старт / фініш), пішохідна вул. Лесі Українки;
09:00 - початок реєстрації, видача стартового пакету учасника;
10:00 - старт забігу;
10:30 - молебень біля стелли пам'яті полеглих захисників України, покладання квітів;
11:00 - спілкування зі ЗМІ, членами родин та близькими загиблих Героїв.
Проплатити участь в даному заході або ж просто підтримати Оргкомітет благодійним внеском для реалізації першого в м. Луцьку - пробігу пам'яті наших військових захисників - Героїв Ви зможете надіславши 100 грн. на карту Приватбанку - 4731 2191 1437 6399 - Ковальський Павло.
Усі охочі матимуть змогу пожертвувати кошти до чи після забігу, на місці у спеціальну благодійну скриньку.
До участі у змаганнях допускаються усі охочі віком від 18 років, які мають належну підготовку та не мають протипоказань за станом здоров’я для участі в даному заході.
Подія: Gryphon від Kings & Beggars на Князівському Бенкеті!
Тип заходу: 18:00
Місце: Замок Любарта
Початок: 18:00
Що обіцяють: Унікальне середньовічне музичне шоу від львівського гурту старовинної та народної музики Kings & Beggars та Студії старовинного танцю «Beltaine» можна буде побачити в Луцьку, в Замку Любарта, 25-го серпня, в рамках фестивалю Князівський бенкет.
«Ви не лише почуєте найпопулярніші середньовічні мелодії та пісні, але й зануритесь в казкову атмосферу! Жонглери, ходулісти, танцюристи – феєрверк яскравих фарб та емоцій!», – обіцяють організатори.
23 – 25 серпня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: «UglyDolls. Ляльки з характером»
Жанр: Мультфільм, мюзикл, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 12:10;14:30; 16:30; 18:50
Про що фільм: Ласкаво просимо до Аглівілля! У цьому дивовижному місці все незвичайне вважається незвичайним, а краса - не завжди те, що підвладне погляду. Тут живе милашка Моксі зі своїми дивними друзями. Одного разу вони разом відправляються в неймовірну подорож, під час якої їм належить проявити свій характер і зрозуміти, що найголовніше - в будь-якій ситуації залишатися собою...
Фільм: «Поліна і таємниця кіностудії»
Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:10; 13:40; 17:40
Про що фільм: Поліна, дівчинка одинадцяти років, як і багато дітей її віку, пристрасно вірить в силу чаклунства. Вона бажає дізнатися історію своєї родини і тому відправляється в небезпечну подорож у світ пригод. На цьому шляху дівчинка хоробро зустріне труднощі і небезпеки, але не зверне зі свого шляху, тому що вона вірить в неможливе і переконана, що добро обов'язково переможе.
Фільм: «Гра в хованки»
Жанр: Жахи, трилер, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 14:00; 18:20; 21:20; 23:00
Про що фільм: Юна наречена - тепер частина родини свого новоспеченого чоловіка, багатого, але ексцентричного роду, прихильника вікові традиції. Але хто б міг подумати, що знайомство з батьками чоловіка перетвориться в смертельну гру, в якій всі борються не на життя, а на смерть.
Фільм: «Падіння янгола»
Жанр: Бойовик
Місце: «Premier City»
Початок: 20:40
Про що фільм: На президента США скоєно замах, головний обвинувачений - вірний ангел охоронець глави держави і агент секретної служби Майк Беннінг. Ховаючись від ФБР, він повинен знайти тих, хто його підставив, і врятувати країну і її лідера від смертельної загрози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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