Тіло вирізали з автівки: на трасі Луцьк-Рівне сталась смертельна аварія. ФОТО





Про це пише



22 серпня о 13:50 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення, що неподалік села Дерев'яне Рівненського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса.



Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter з вантажівкою ЗІЛ-130, водій мікроавтобуса загинув.



Бійці ДСНС за допомогою спецінструментів деблокували тіло загиблого водія. Потому, щоб не допустити загорання понівечених автомобілів, рятувальники зняли клеми з акумуляторів та змили пальне з проїжджої частини дороги.



Причину ДТП встановлюють поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне» зіткнулись бус та вантажівка.Про це пише Рівне 1 22 серпня о 13:50 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення, що неподалік села Дерев'яне Рівненського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса.Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter з вантажівкою ЗІЛ-130, водій мікроавтобуса загинув.Бійці ДСНС за допомогою спецінструментів деблокували тіло загиблого водія. Потому, щоб не допустити загорання понівечених автомобілів, рятувальники зняли клеми з акумуляторів та змили пальне з проїжджої частини дороги.Причину ДТП встановлюють поліцейські.

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