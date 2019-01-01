Тіло вирізали з автівки: на трасі Луцьк-Рівне сталась смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:58
На трасі Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне» зіткнулись бус та вантажівка.
Про це пише Рівне 1.
22 серпня о 13:50 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення, що неподалік села Дерев'яне Рівненського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса.
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter з вантажівкою ЗІЛ-130, водій мікроавтобуса загинув.
Бійці ДСНС за допомогою спецінструментів деблокували тіло загиблого водія. Потому, щоб не допустити загорання понівечених автомобілів, рятувальники зняли клеми з акумуляторів та змили пальне з проїжджої частини дороги.
Причину ДТП встановлюють поліцейські.
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Про це пише Рівне 1.
22 серпня о 13:50 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення, що неподалік села Дерев'яне Рівненського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та мікроавтобуса.
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що внаслідок зіткнення мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter з вантажівкою ЗІЛ-130, водій мікроавтобуса загинув.
Бійці ДСНС за допомогою спецінструментів деблокували тіло загиблого водія. Потому, щоб не допустити загорання понівечених автомобілів, рятувальники зняли клеми з акумуляторів та змили пальне з проїжджої частини дороги.
Причину ДТП встановлюють поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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