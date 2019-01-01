На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі



В результаті огляду, у вантажівці «ДАФ», що рухалась на в’їзд в Україну, виявили 28 ящиків сигарет білоруського виробництва. Тютюнові вироби житель Тернопільщини перевозив серед ящиків з інструментами.



Всього знайшли 14 тисяч пачок сигарет. Сума оцінки вилученого товару склала понад 280 тисяч гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Доманове» у водія вантажівки виявили 28 ящиків контрабандних цигарок.Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ В результаті огляду, у вантажівці «ДАФ», що рухалась на в’їзд в Україну, виявили 28 ящиків сигарет білоруського виробництва. Тютюнові вироби житель Тернопільщини перевозив серед ящиків з інструментами.Всього знайшли 14 тисяч пачок сигарет. Сума оцінки вилученого товару склала понад 280 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію