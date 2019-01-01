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На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО

На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО
У пункті пропуску «Доманове» у водія вантажівки виявили 28 ящиків контрабандних цигарок.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

В результаті огляду, у вантажівці «ДАФ», що рухалась на в’їзд в Україну, виявили 28 ящиків сигарет білоруського виробництва. Тютюнові вироби житель Тернопільщини перевозив серед ящиків з інструментами.

Всього знайшли 14 тисяч пачок сигарет. Сума оцінки вилученого товару склала понад 280 тисяч гривень.

На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО



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Теги: цигарки, Волинь, Доманове
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