На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли 14 тисяч пачок сигарет. ФОТО
Сьогодні, 10:13
У пункті пропуску «Доманове» у водія вантажівки виявили 28 ящиків контрабандних цигарок.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
В результаті огляду, у вантажівці «ДАФ», що рухалась на в’їзд в Україну, виявили 28 ящиків сигарет білоруського виробництва. Тютюнові вироби житель Тернопільщини перевозив серед ящиків з інструментами.
Всього знайшли 14 тисяч пачок сигарет. Сума оцінки вилученого товару склала понад 280 тисяч гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
В результаті огляду, у вантажівці «ДАФ», що рухалась на в’їзд в Україну, виявили 28 ящиків сигарет білоруського виробництва. Тютюнові вироби житель Тернопільщини перевозив серед ящиків з інструментами.
Всього знайшли 14 тисяч пачок сигарет. Сума оцінки вилученого товару склала понад 280 тисяч гривень.
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