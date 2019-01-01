На Волині викрили «бізнесменів», які незаконно продавали через інтернет автозапчастини
Сьогодні, 10:18
На Волині викрили схему незаконного ввезення в Україну автомобільних запчастин відомих світових брендів.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Встановили осіб, які організували схему незаконного ввезення на митну територію України високовартісних автомобільних запчастин шляхом подрібнення партій товарів та з приховування від митного контролю.
Надалі незаконно ввезенні товари реалізовувались на території України через мережу інтернет за готівкові кошти, з використанням можливостей поштово-експедиторських служб. При цьому, з метою ухилення від сплати податків, місцевими «бізнесменами» не відображались реальні обсяги реалізації товарів.
Податкова міліція Волині провела огляди за адресами офісних та складських приміщень діяльності інтернет-магазинів. В результаті виявили та вилучили онад 8000 одиниць автомобільних запчастин відомих світових брендів (автомобільні фільтри, радіатори, частини ходових, підвісок, кузовів та інше), орієнтовною вартістю більше 2 мільйонів гривень.
Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки та іноземні документи, що підтверджують використання схеми мінімізації митних платежів в частині їх ввезення, шляхом подрібнення партій, а також документи, які вказують на факти реалізації таких запчастин за необліковану готівку.
Вирішують питання щодо накладення арешту та призначення відповідних експертиз товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Встановили осіб, які організували схему незаконного ввезення на митну територію України високовартісних автомобільних запчастин шляхом подрібнення партій товарів та з приховування від митного контролю.
Надалі незаконно ввезенні товари реалізовувались на території України через мережу інтернет за готівкові кошти, з використанням можливостей поштово-експедиторських служб. При цьому, з метою ухилення від сплати податків, місцевими «бізнесменами» не відображались реальні обсяги реалізації товарів.
Податкова міліція Волині провела огляди за адресами офісних та складських приміщень діяльності інтернет-магазинів. В результаті виявили та вилучили онад 8000 одиниць автомобільних запчастин відомих світових брендів (автомобільні фільтри, радіатори, частини ходових, підвісок, кузовів та інше), орієнтовною вартістю більше 2 мільйонів гривень.
Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки та іноземні документи, що підтверджують використання схеми мінімізації митних платежів в частині їх ввезення, шляхом подрібнення партій, а також документи, які вказують на факти реалізації таких запчастин за необліковану готівку.
Вирішують питання щодо накладення арешту та призначення відповідних експертиз товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Не новина, а дурня. Ні назви фіз. магазину, ні посилання. Гарні "журналісти"
Вибір редактора
Ігоря
Леха з Днем Незалежності України!
Останні новини
Націоналізм – це вища стадія патріотизму, – депутат Волиньради
Сьогодні, 10:50
«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
Сьогодні, 10:28
На Волині викрили «бізнесменів», які незаконно продавали через інтернет автозапчастини
Сьогодні, 10:18
Медіа