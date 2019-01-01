На Волині викрили «бізнесменів», які незаконно продавали через інтернет автозапчастини

На Волині викрили схему незаконного ввезення в Україну автомобільних запчастин відомих світових брендів.Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.Встановили осіб, які організували схему незаконного ввезення на митну територію України високовартісних автомобільних запчастин шляхом подрібнення партій товарів та з приховування від митного контролю.Надалі незаконно ввезенні товари реалізовувались на території України через мережу інтернет за готівкові кошти, з використанням можливостей поштово-експедиторських служб. При цьому, з метою ухилення від сплати податків, місцевими «бізнесменами» не відображались реальні обсяги реалізації товарів.Податкова міліція Волині провела огляди за адресами офісних та складських приміщень діяльності інтернет-магазинів. В результаті виявили та вилучили онад 8000 одиниць автомобільних запчастин відомих світових брендів (автомобільні фільтри, радіатори, частини ходових, підвісок, кузовів та інше), орієнтовною вартістю більше 2 мільйонів гривень.Крім того, вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки та іноземні документи, що підтверджують використання схеми мінімізації митних платежів в частині їх ввезення, шляхом подрібнення партій, а також документи, які вказують на факти реалізації таких запчастин за необліковану готівку.Вирішують питання щодо накладення арешту та призначення відповідних експертиз товару.