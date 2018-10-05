«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
Сьогодні, 10:28
Житель Ковеля Олександр Шинкарук похвалився лісовим урожаєм.
Чоловік розповів, що гриби збирав у лісі на Ковельщині. Світлини опублікував на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал.
“Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу…”, – написав чоловік.
Грибні трофеї Олександр Шинкарук знайшов 21 серпня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку.
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Чоловік розповів, що гриби збирав у лісі на Ковельщині. Світлини опублікував на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал.
“Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу…”, – написав чоловік.
Грибні трофеї Олександр Шинкарук знайшов 21 серпня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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