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«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО

«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
Житель Ковеля Олександр Шинкарук похвалився лісовим урожаєм.

Чоловік розповів, що гриби збирав у лісі на Ковельщині. Світлини опублікував на своїй сторінці у facebook, - пише 12 канал.

“Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу…”, – написав чоловік.

Грибні трофеї Олександр Шинкарук знайшов 21 серпня.

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«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО
«Спотикаючись через гриби, ледь вийшов з лісу», – волинянин похизувався врожаєм. ФОТО

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Теги: гриби, урожай
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