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Націоналізм – це вища стадія патріотизму, – депутат Волиньради

Націоналізм – це вища стадія патріотизму, – депутат Волиньради
Патріотизм – це почуття любові до своєї країни, а націоналізм – це ідеологія зі своїми принципами.

Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі, - пише Конкурент.

На думку очільника волинського осередку “Національного корпусу” Андрія Д'яченка патріотизм – це реальні справи на благо країни, а націоналізм - це політична доктрина, яка сповідує боротьбу за те, щоб нація виживала та тримала своє місце у світі.

Голова громадської організації “Кримські татари Волині” Сервер Зейнідінов переконаний, що і патріотизм і націоналізм – це хороші людські якості. Проте, він проти радикальних закликів:

“Вважаю, що кричати про те, що Україна лише для українців, – це вже нездоровий націоналізм”.

Своєю чергою лідер фракції “Свобода” у Волинській обласній раді Анатолій Вітів каже, що проти націоналістів працює ліберальна машина:

“Вони бояться націоналістів, оскільки ми пропонуємо відмінні від лібералів цінності. Тому, щоб поборити націоналізм – потрібно його дискредитувати”.

“Націоналізм – це вища стадія патріотизму”, – переконаний Анатолій Вітів.

Співзасновник Громадянського Руху “СВІДОМІ” Михайло Наход не погодився з тим, що ліберали бояться націоналістів та принижують їхню роль. Натомість, він вважає, що негативного забарвлення націоналістам надають зовнішні вороги України:

“Вороги представляють націоналістів учасниками радикальних течій, які б’ють, палять та чинять інші неконституційні дії. Радикальні вчинки націоналістів використовують для того, щоб показати, ніби вони – агресивні люди, які чинять більше шкоди, ніж добра”.



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Теги: патріотизм
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