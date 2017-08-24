Націоналізм – це вища стадія патріотизму, – депутат Волиньради





Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі, - пише



На думку очільника волинського осередку “Національного корпусу” Андрія Д'яченка патріотизм – це реальні справи на благо країни, а націоналізм - це політична доктрина, яка сповідує боротьбу за те, щоб нація виживала та тримала своє місце у світі.



Голова громадської організації “Кримські татари Волині” Сервер Зейнідінов переконаний, що і патріотизм і націоналізм – це хороші людські якості. Проте, він проти радикальних закликів:



“Вважаю, що кричати про те, що Україна лише для українців, – це вже нездоровий націоналізм”.



Своєю чергою лідер фракції “Свобода” у Волинській обласній раді Анатолій Вітів каже, що проти націоналістів працює ліберальна машина:



“Вони бояться націоналістів, оскільки ми пропонуємо відмінні від лібералів цінності. Тому, щоб поборити націоналізм – потрібно його дискредитувати”.



“Націоналізм – це вища стадія патріотизму”, – переконаний Анатолій Вітів.



Співзасновник Громадянського Руху “СВІДОМІ” Михайло Наход не погодився з тим, що ліберали бояться націоналістів та принижують їхню роль. Натомість, він вважає, що негативного забарвлення націоналістам надають зовнішні вороги України:



“Вороги представляють націоналістів учасниками радикальних течій, які б’ють, палять та чинять інші неконституційні дії. Радикальні вчинки націоналістів використовують для того, щоб показати, ніби вони – агресивні люди, які чинять більше шкоди, ніж добра”.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патріотизм – це почуття любові до своєї країни, а націоналізм – це ідеологія зі своїми принципами.Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі, - пише Конкурент На думку очільника волинського осередку “Національного корпусу”патріотизм – це реальні справи на благо країни, а націоналізм - це політична доктрина, яка сповідує боротьбу за те, щоб нація виживала та тримала своє місце у світі.Голова громадської організації “Кримські татари Волині”переконаний, що і патріотизм і націоналізм – це хороші людські якості. Проте, він проти радикальних закликів:“Вважаю, що кричати про те, що Україна лише для українців, – це вже нездоровий націоналізм”.Своєю чергою лідер фракції “Свобода” у Волинській обласній радікаже, що проти націоналістів працює ліберальна машина:“Вони бояться націоналістів, оскільки ми пропонуємо відмінні від лібералів цінності. Тому, щоб поборити націоналізм – потрібно його дискредитувати”.“Націоналізм – це вища стадія патріотизму”, – переконаний Анатолій Вітів.Співзасновник Громадянського Руху “СВІДОМІ”не погодився з тим, що ліберали бояться націоналістів та принижують їхню роль. Натомість, він вважає, що негативного забарвлення націоналістам надають зовнішні вороги України:“Вороги представляють націоналістів учасниками радикальних течій, які б’ють, палять та чинять інші неконституційні дії. Радикальні вчинки націоналістів використовують для того, щоб показати, ніби вони – агресивні люди, які чинять більше шкоди, ніж добра”.

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