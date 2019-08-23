Взяли гроші, продукти та камеру відеоспостереження: у селі на Волині обікрали кафе





Про це пише



22 серпня близько 7 години до чергової частини Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя про крадіжку.



Як виявилося, у приміщення громадського харчування одного із сіл Володимир-Волинського району в нічну пору доби шляхом розбиття вікна проникла невідома особа, котра викрала грошові кошти, продукти харчування, реєстратор відеоспостереження та камеру відео нагляду.



Сума нанесених збитків становить 10 тисяч гривень.

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