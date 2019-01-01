Топ-5 історичних місць на Волині, куди можна поїхати на День Незалежності





Журналісти відібрали топ-5 місць, куди можна поїхати з Луцька, - інформує



Володимир-Волинський

Зимненський жіночий монастир, що поблизу Володимира-Волинського, один з найдавніших в Україні

Чому варто їхати: Володимир-Волинський – одне з найстаріших міст України (перша згадка про нього у «Повісті минулих літ» 988 року, хоча археологічні дослідження показують, що люди на цій території жили ще у ІІІ тисячолітті до нашої ери). В часи Київської Русі Володимир був одним з найбільших тогочасних міст, тому його й дотепер називають княжим.



Що подивитись: У Володимирі-Волинському збереглось багато давніх церков, які нині є пам’ятками архітектури. Це зокрема Успенський собор (1160 рік), Василівська церква (ХІІІ-ХІV століття), костел святого Іоакима і Анни (1752 рік), Миколаївська церква (1780 рік), Храм святого Йосафата Кунцевича (1924) та інші. Також варто подивитись на земляні вали давньоруського городища X-XIII століть та комплекс пам’ятників давньоруським князям.



За 8 кілометрів від Володимира-Волинського розташоване село Зимне, де знаходиться Свято-Успенський святогорський ставропігійний жіночий монастир, збудований у 1001 році князем Володимиром Великим.



Як доїхати: Володимир-Волинський знаходиться за 75 кілометрів від Луцька на трасі H22. Автобуси з луцької автостанції №1 відправляються з 7 ранку кожні 10-40 хвилин.



Колодяжне

Лесин «білий» будиночок

Чому варто їхати: Колодяжне – волинське село, куди у 1882 році з Луцька переїхала родина Косачів. Письменниця Леся Українка провела тут дитинство та юність. Сюди часто навідувались визначні культурні діячі, такі як Ольга Кобилянська, Іван Франко, Михайло Драгоманов.



Що подивитись: Справжні будинки Косачів зруйнували у Другу світову, але їх відбудували у повоєнний час за зразком оригіналу. Один з них «білий» з верандою для сонячних ван був Лесиним, інший, «сірий», – її батьків. Всередині відтворений інтер’єр тих часів. Є речі, які належали родині. Також на території садиби збудований музей.



Як доїхати: Колодяжне знаходиться за 65 кілометрів від Луцька на трасі М19 та за 10 кілометрів від Ковеля. З Луцька у село їдуть автобуси, що відправляються до Шацьких озер. З 6 ранку вони їздять з періодичністю 10 – 80 хвилин.



Урочище Вовчак

Упівські будівлі активісти відновлюють з 2015 року

Чому варто їхати: Урочище Вовчак вважається місцем зародження Української повстанської армії. З 1942 року тут була розташована військова база Ковельського та Любомльського округів ОУН. В селі в певні періоди розташовувались Головний штаб УПА Північ і штаб Військового округу «Турів». У Вовчаку і прилеглих до нього лісах було більше двох десятків будівель: казарми, склади, лікарня, школа, кузня, пекарня тощо. У 1946 році радянська влада зрівняла село з землею.



Що подивитись: З 2015 року споруди упівців в урочищі відновлюють.



Як доїхати: Урочище «Вовчак» знаходиться у лісі Турійського району. Відстань до Луцька – 75 кілометрів. Їхати трасою Н22, біля села Микуличі повернути направо і проїхати до Свійчіва, звідти – 6 кілометрів лісовими шляхами. До Микулич можна доїхати автобусом з Луцька. Вони відправляються кожні 20-60 хвилин.



Берестечко

Національний заповідник «Поле Берестецької битви» у селі Пляшева

Національний заповідник «Поле Берестецької битви» у селі Пляшева

Чому варто їхати: Берестечко – місце козацької історії. Біля нього у 1651 році відбулась найбільша битва національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Дослідники вказують, що на українському боці воювало близько 100 тисяч людей, на польському – 300 тисяч. Битва була програшною для козаків.



Що подивитись: У самому Берестечку варто подивитись пам’ятник князю Олександру Пронському, каплицю Святої Теклі (17 століття), Свято-Троїцький костел (17 століття) та Свято-Троїцький собор (20 століття).



Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви» розташований в селі Пляшева Рівненської області, що за 8 кілометрів від Берестечка. Тут є пам’ятник полеглим козакам та селянам-повстанцям, Михайлівська церква (17 століття), Церква Святого Георгія Переможця, в якій знаходиться саркофаг з козацькими кістками, козацьке кладовище (17 століття).



Як доїхати: З Луцька до Берестечка – 84 кілометри. Їхати трасою Н17. Автобуси відправляються з 7 ранку.



Старий Загорів

Руїни монастиря у селі Старий Загорів

Чому варто їхати: Старий Загорів було родовим гніздом шляхетської родини Загоровських. Тут існував монастир, який у 16 столітті був ваговим осередком культури. Двічі (1696–1722) тут працював Йов Кондзелевич. Виготовлено такі рукописні книги: Пролог (1530), Мінея (1536, 1585, 1639), Апостол (1554), Євангеліє (1567).



У вересні 1943 року в монастирі відбувалися бої частин УПА проти німецької армії. 43 упівці, маючи один гранатомет і чотири кулемети, тримали навалу понад тисячі німців. Бій тривав з 8 по 11 вересня. Територія монастиря, на якій розташувалися вояки УПА, була стратегічним місцем, де пересікалися повстанські шляхи сусідніх областей. Повстанці з окопів відступили в монастир, а коли нацисти задіяли авіацію – три літаки, змушені були сховатися у монастирське підземелля. Костел було сильно пошкоджено. 11 вересня загинув командуючий чотою бунчужний Андрій Марценюк («Береза»). Проти ночі на 12 вересня з вигуками «Слава Україні!» повстанці ровом через окопи прорвалися з нацистського оточення. Із 43 повстанців 29 загинуло.



Цим подіям присвячені пісня та кліп «Не кажучи нікому» гуртів «Тартак» і «Нічлава». Кліп знімали в стінах Загорівського монастиря.



Що подивитись: Залишки загорівського монастиря



Як доїхати: Старий Загорів знаходиться за 51 кілометр від Луцька. Доїхати сюди можна трасою Н22, біля Війниці потрібно повернути наліво. Автобуси їдуть з 11:20

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День Незалежності – не просто вихідний. Попри зручність, все ж не варто у цей день копати картоплю чи просто смажити шашлики. Краще – провести день з родиною у місцях, де будувалась українська держава. На щастя, на Волині таких вдосталь.Журналісти відібрали топ-5 місць, куди можна поїхати з Луцька, - інформує Перший Чому варто їхати: Володимир-Волинський – одне з найстаріших міст України (перша згадка про нього у «Повісті минулих літ» 988 року, хоча археологічні дослідження показують, що люди на цій території жили ще у ІІІ тисячолітті до нашої ери). В часи Київської Русі Володимир був одним з найбільших тогочасних міст, тому його й дотепер називають княжим.Що подивитись: У Володимирі-Волинському збереглось багато давніх церков, які нині є пам’ятками архітектури. Це зокрема Успенський собор (1160 рік), Василівська церква (ХІІІ-ХІV століття), костел святого Іоакима і Анни (1752 рік), Миколаївська церква (1780 рік), Храм святого Йосафата Кунцевича (1924) та інші. Також варто подивитись на земляні вали давньоруського городища X-XIII століть та комплекс пам’ятників давньоруським князям.За 8 кілометрів від Володимира-Волинського розташоване село Зимне, де знаходиться Свято-Успенський святогорський ставропігійний жіночий монастир, збудований у 1001 році князем Володимиром Великим.Як доїхати: Володимир-Волинський знаходиться за 75 кілометрів від Луцька на трасі H22. Автобуси з луцької автостанції №1 відправляються з 7 ранку кожні 10-40 хвилин.Чому варто їхати: Колодяжне – волинське село, куди у 1882 році з Луцька переїхала родина Косачів. Письменниця Леся Українка провела тут дитинство та юність. Сюди часто навідувались визначні культурні діячі, такі як Ольга Кобилянська, Іван Франко, Михайло Драгоманов.Що подивитись: Справжні будинки Косачів зруйнували у Другу світову, але їх відбудували у повоєнний час за зразком оригіналу. Один з них «білий» з верандою для сонячних ван був Лесиним, інший, «сірий», – її батьків. Всередині відтворений інтер’єр тих часів. Є речі, які належали родині. Також на території садиби збудований музей.Як доїхати: Колодяжне знаходиться за 65 кілометрів від Луцька на трасі М19 та за 10 кілометрів від Ковеля. З Луцька у село їдуть автобуси, що відправляються до Шацьких озер. З 6 ранку вони їздять з періодичністю 10 – 80 хвилин.Чому варто їхати: Урочище Вовчак вважається місцем зародження Української повстанської армії. З 1942 року тут була розташована військова база Ковельського та Любомльського округів ОУН. В селі в певні періоди розташовувались Головний штаб УПА Північ і штаб Військового округу «Турів». У Вовчаку і прилеглих до нього лісах було більше двох десятків будівель: казарми, склади, лікарня, школа, кузня, пекарня тощо. У 1946 році радянська влада зрівняла село з землею.Що подивитись: З 2015 року споруди упівців в урочищі відновлюють.Як доїхати: Урочище «Вовчак» знаходиться у лісі Турійського району. Відстань до Луцька – 75 кілометрів. Їхати трасою Н22, біля села Микуличі повернути направо і проїхати до Свійчіва, звідти – 6 кілометрів лісовими шляхами. До Микулич можна доїхати автобусом з Луцька. Вони відправляються кожні 20-60 хвилин.Національний заповідник «Поле Берестецької битви» у селі ПляшеваЧому варто їхати: Берестечко – місце козацької історії. Біля нього у 1651 році відбулась найбільша битва національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Дослідники вказують, що на українському боці воювало близько 100 тисяч людей, на польському – 300 тисяч. Битва була програшною для козаків.Що подивитись: У самому Берестечку варто подивитись пам’ятник князю Олександру Пронському, каплицю Святої Теклі (17 століття), Свято-Троїцький костел (17 століття) та Свято-Троїцький собор (20 століття).Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви» розташований в селі Пляшева Рівненської області, що за 8 кілометрів від Берестечка. Тут є пам’ятник полеглим козакам та селянам-повстанцям, Михайлівська церква (17 століття), Церква Святого Георгія Переможця, в якій знаходиться саркофаг з козацькими кістками, козацьке кладовище (17 століття).Як доїхати: З Луцька до Берестечка – 84 кілометри. Їхати трасою Н17. Автобуси відправляються з 7 ранку.Чому варто їхати: Старий Загорів було родовим гніздом шляхетської родини Загоровських. Тут існував монастир, який у 16 столітті був ваговим осередком культури. Двічі (1696–1722) тут працював Йов Кондзелевич. Виготовлено такі рукописні книги: Пролог (1530), Мінея (1536, 1585, 1639), Апостол (1554), Євангеліє (1567).У вересні 1943 року в монастирі відбувалися бої частин УПА проти німецької армії. 43 упівці, маючи один гранатомет і чотири кулемети, тримали навалу понад тисячі німців. Бій тривав з 8 по 11 вересня. Територія монастиря, на якій розташувалися вояки УПА, була стратегічним місцем, де пересікалися повстанські шляхи сусідніх областей. Повстанці з окопів відступили в монастир, а коли нацисти задіяли авіацію – три літаки, змушені були сховатися у монастирське підземелля. Костел було сильно пошкоджено. 11 вересня загинув командуючий чотою бунчужний Андрій Марценюк («Береза»). Проти ночі на 12 вересня з вигуками «Слава Україні!» повстанці ровом через окопи прорвалися з нацистського оточення. Із 43 повстанців 29 загинуло.Цим подіям присвячені пісня та кліп «Не кажучи нікому» гуртів «Тартак» і «Нічлава». Кліп знімали в стінах Загорівського монастиря.Що подивитись: Залишки загорівського монастиряЯк доїхати: Старий Загорів знаходиться за 51 кілометр від Луцька. Доїхати сюди можна трасою Н22, біля Війниці потрібно повернути наліво. Автобуси їдуть з 11:20

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