Гурт «Без Обмежень» повертаються до Луцька з новим альбомом «Мільярди»

У Луцьку виступить популярний гурт «Без Обмежень».ЧОМУ ВАРТО ПІТИ НА КОНЦЕРТ ГРУПИ "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"?1. Новий СУПЕР-альбом, котрий здивує звучанням, піснями, задумами та відоображенням всього що є в серці кожного.2. На сцені справжні чоловіки, які завойовують серця щирістю пісень і умінням відверто ділитися своїми почуттями.3. Кожен виступ "Без Обмежень" - це шалений потік енергії і емоцій, які важко описати словами.4. З перших акордів вони заводять публіку і не відпускають зі свого полону до самого кінця виступу.Організатор події: Івент-агенція "Tikhonovсoncertandeventagency" заа підтримки Луцької міської ради.Детальніше про подію тут:Квитки :- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/bez-obmezen-2019-10-21- https://lutsk.karabas.com/ua/bez-obmezhen-111/order/- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:Інформаційні партнери події:, Волинь Online, Волинські Новини, Конкурент, Таблоїд Волині, Район.Луцьк, Волинська Правда, Бізнес.Район, Перший, 0332.UA, СіД FM, Лу Радіо, Наш Луцьк Life, NLL PROMO GROUP.