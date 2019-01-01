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У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО

У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
23-го серпня у день Державного Прапора України після урочистого підняття стягу у парку “Слов’янський” мешканці Володимира-Волинського пронесли 10-метрове синьо-жовте полотнище центром княжого міста до площі Героїв.

На урочистості в парк прибули десятки містян у вишиванках, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Прапор підняли під акомпанемент військового оркестру. Перед присутніми виступив голова Володимир-Волинської міськради Петро Саганюк.

“Сьогодні вся країна відзначає свято, яке вшановує прапор нашої держави. Під ним розпочинали боротьбу пращури, а сьогодні під цим стягом наші військові ідуть в бій, захищаючи територіальну цілісність України. Ми повинні берегти цей символ та зробити все можливе, щоб над Україною майорів не чужий, а жовто-блакитний прапор. Ми повинні працювати на те, аби наша держава була мирною”, – зауважив він.

Також очільник міста від себе і громади привітав та вручив квіти та грошову премію почесному громадянину Володимира-Волинського і ветерану УПА Петру Мартинюку, який у цей день відзначає 97-ий день народження.

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців біля пам’ятника “Борцям за волю України” та рушили пішою ходою з розгорнутим 10-метровим синьо-жовтим полотнищем до площі Героїв, після чого відбулося урочисте покладання квітів до дошки Пам’яті загиблим учасникам АТО.
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО
У Володимирі розгорнули 10-метровий прапор. ФОТО

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Теги: Володимир, прапор
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