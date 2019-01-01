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В автотрощі у Луцьку постраждав ще один пасажир маршрутки, – поліція

В автотрощі у Луцьку постраждав ще один пасажир маршрутки, – поліція
У Луцьку на перехресті вулиць Гнідавської та Потебні сталась ДТП. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро пасажирів маршрутного таксі №9а.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Зазначимо, що раніше було відомо про лише чотирьох постраждалих у ДТП.

Нагадаємо, автопригода трапилася близько 12 години 22 серпня.

За кермом «УАЗу» перебував 59-річний житель Луцького району. Водій не надав перевагу у русі маршрутному таксі «Богдан», під керуванням 40-річного лучанина. Транспортні засоби зіштовхнулися. Від удару автомобіль «УАЗ» відкинуло і він врізався у легковик «Volkswagen Passat», за кермом якого перебував 61-річний житель обласного центру. Усі транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

Внаслідок автопригоди травмувалося п’ятеро пасажирів маршрутного таксі. Ніхто із постраждалих не госпіталізовувався.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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