У Києві автомобіль на швидкості збив у матір з дитиною. ВІДЕО 18+





Інцидент трапився 22 серпня, - пише



Новинний портал також зазначив, що за неофіційними даними дитина загинула, але цю інформацію спростували у поліції Києва. Речниця відомства Оксана Блищик запевнила, що хлопчик живий і перебуває у лікарні. Втім так і не вдалося з'ясувати будь-яких деталей про стан здоров'я матері з дитиною.







































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві автомобіль на швидкості збив на матір з малолітнім сином. Обох потерпілих з травмами одразу ж госпіталізували. За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.Інцидент трапився 22 серпня, - пише 24 канал з посиланням на "Київ оперативний".Новинний портал також зазначив, що за неофіційними даними дитина загинула, але цю інформацію спростували у поліції Києва. Речниця відомства Оксана Блищик запевнила, що хлопчик живий і перебуває у лікарні. Втім так і не вдалося з'ясувати будь-яких деталей про стан здоров'я матері з дитиною.

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