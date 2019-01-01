У Києві автомобіль на швидкості збив у матір з дитиною. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 11:53
У Києві автомобіль на швидкості збив на матір з малолітнім сином. Обох потерпілих з травмами одразу ж госпіталізували. За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.
Інцидент трапився 22 серпня, - пише 24 канал з посиланням на "Київ оперативний".
Новинний портал також зазначив, що за неофіційними даними дитина загинула, але цю інформацію спростували у поліції Києва. Речниця відомства Оксана Блищик запевнила, що хлопчик живий і перебуває у лікарні. Втім так і не вдалося з'ясувати будь-яких деталей про стан здоров'я матері з дитиною.
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Інцидент трапився 22 серпня, - пише 24 канал з посиланням на "Київ оперативний".
Новинний портал також зазначив, що за неофіційними даними дитина загинула, але цю інформацію спростували у поліції Києва. Речниця відомства Оксана Блищик запевнила, що хлопчик живий і перебуває у лікарні. Втім так і не вдалося з'ясувати будь-яких деталей про стан здоров'я матері з дитиною.
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