Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:09
Опублікували фотографії історичного встановлення державного прапору України над Луцькрадою у 1990 році.
Світлина поділився Віктор Чухрай.
«Прапор на міськраді і люди, які його піднімали і були причетні до цього», – йдеться у дописі.
Зазначимо, що прапор на фото – перший, який встановили над державною спорудою у Луцьку.
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Світлина поділився Віктор Чухрай.
«Прапор на міськраді і люди, які його піднімали і були причетні до цього», – йдеться у дописі.
Зазначимо, що прапор на фото – перший, який встановили над державною спорудою у Луцьку.
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