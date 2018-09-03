Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО





Світлина поділився Віктор Чухрай.



«Прапор на міськраді і люди, які його піднімали і були причетні до цього», – йдеться у дописі.



Зазначимо, що прапор на фото – перший, який встановили над державною спорудою у Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували фотографії історичного встановлення державного прапору України над Луцькрадою у 1990 році.Світлина поділився«Прапор на міськраді і люди, які його піднімали і були причетні до цього», – йдеться у дописі.Зазначимо, що прапор на фото – перший, який встановили над державною спорудою у Луцьку.

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