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Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО

Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО
Опублікували фотографії історичного встановлення державного прапору України над Луцькрадою у 1990 році.

Світлина поділився Віктор Чухрай.

«Прапор на міськраді і люди, які його піднімали і були причетні до цього», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що прапор на фото – перший, який встановили над державною спорудою у Луцьку.

Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО
Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО
Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО

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Теги: Чухрай, фото, Луцьк, ретрофото
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