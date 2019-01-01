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Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО

Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
У Луцьку 23 серпня напередодні 28-ї річниці Незалежності України проводяться заходи з нагоди Дня Державного Прапора України.

Свято зібрало чимало волинян на Київському майдані, біля пам`ятника борцям за волю та незалежність України, - інформує пресслужба Волинської ОДА.

У вишиванках, з квітами та національною символікою усі вони приєдналися до святкування. А родзинкою урочистостей став флешмоб від волинських талановитих дітей. Варто зауважити, що концепція «Діти - наше майбутнє» втілюється під час відзначення державних свят у всіх регіонах України за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Тимчасово виконуючий обов`язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук, під час звернення до присутніх, наголосив, що День Державного Прапора - це свято усіх українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий героїчний, а часом і трагічний шлях.

Насамкінець присутні відпустили в небо жовто-блакитні повітряні кульки, аби стяг української волі, єдності та могутності гордо майорів над Батьківщиною.

Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО



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Теги: Дня Державного прапора України
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