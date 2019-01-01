Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО

У Луцьку 23 серпня напередодні 28-ї річниці Незалежності України проводяться заходи з нагоди Дня Державного Прапора України.Свято зібрало чимало волинян на Київському майдані, біля пам`ятника борцям за волю та незалежність України, - інформує пресслужба Волинської ОДА.У вишиванках, з квітами та національною символікою усі вони приєдналися до святкування. А родзинкою урочистостей став флешмоб від волинських талановитих дітей. Варто зауважити, що концепція «Діти - наше майбутнє» втілюється під час відзначення державних свят у всіх регіонах України за ініціативою президентаТимчасово виконуючий обов`язки голови обласної державної адміністрації, під час звернення до присутніх, наголосив, що День Державного Прапора - це свято усіх українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий героїчний, а часом і трагічний шлях.Насамкінець присутні відпустили в небо жовто-блакитні повітряні кульки, аби стяг української волі, єдності та могутності гордо майорів над Батьківщиною.