Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Сьогодні, 12:11
У Луцьку 23 серпня напередодні 28-ї річниці Незалежності України проводяться заходи з нагоди Дня Державного Прапора України.
Свято зібрало чимало волинян на Київському майдані, біля пам`ятника борцям за волю та незалежність України, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
У вишиванках, з квітами та національною символікою усі вони приєдналися до святкування. А родзинкою урочистостей став флешмоб від волинських талановитих дітей. Варто зауважити, що концепція «Діти - наше майбутнє» втілюється під час відзначення державних свят у всіх регіонах України за ініціативою президента Володимира Зеленського.
Тимчасово виконуючий обов`язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук, під час звернення до присутніх, наголосив, що День Державного Прапора - це свято усіх українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий героїчний, а часом і трагічний шлях.
Насамкінець присутні відпустили в небо жовто-блакитні повітряні кульки, аби стяг української волі, єдності та могутності гордо майорів над Батьківщиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Свято зібрало чимало волинян на Київському майдані, біля пам`ятника борцям за волю та незалежність України, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
У вишиванках, з квітами та національною символікою усі вони приєдналися до святкування. А родзинкою урочистостей став флешмоб від волинських талановитих дітей. Варто зауважити, що концепція «Діти - наше майбутнє» втілюється під час відзначення державних свят у всіх регіонах України за ініціативою президента Володимира Зеленського.
Тимчасово виконуючий обов`язки голови обласної державної адміністрації Олександр Киричук, під час звернення до присутніх, наголосив, що День Державного Прапора - це свято усіх українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий героїчний, а часом і трагічний шлях.
Насамкінець присутні відпустили в небо жовто-блакитні повітряні кульки, аби стяг української волі, єдності та могутності гордо майорів над Батьківщиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
У Ковелі викрили «ділка», який незаконно торгував спиртом
Сьогодні, 12:50
Як у Луцьку відзначають День Державного Прапора України. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Медіа