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Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО

Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО
У Польщі українець-заробітчанин підпалив 2 автівки колишньому роботодавцю.

Про це інформує YAVP.PL з посиланням на gloswielkopolski.pl.

Повідомляють, пожежа в Пшиборові (пол. Przyborowo), що в Великопольському воєводстві, спалахнула в ніч на 20 червня цього року.

Відтак, вогонь знищив 2 вантажних фургони, де знаходилися електроінструменти - обладнання будівельної компанії. Під час пожежі стався вибух, а автомобілі горіли у дворі, поруч із будівлями.

Зазначають, на пошуки винуватця місцевій поліції знадобилося 2 тижні. Ним виявився 23-річний громадянин України. Під час допиту хлопець зізнався, що це він підпалив фургони. Причиною свого вчинку назвав непорозуміння з колишнім роботодавцем та бажання помститися.

Збитки від пожежі оцінили в 40 тисяч злотих. До того ж, слідчі наголосили, що подібні дії несли загрозу життю та здоров'ю людей, оскільки поряд з палаючими автомобілями знаходилися житлові будинки.

До суду підозрюваний буде знаходиться під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО
Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО
Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО
Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО
Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО

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Теги: Польща, роботодавець, підпал, українець
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