Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО





Про це інформує



Повідомляють, пожежа в Пшиборові (пол. Przyborowo), що в Великопольському воєводстві, спалахнула в ніч на 20 червня цього року.



Відтак, вогонь знищив 2 вантажних фургони, де знаходилися електроінструменти - обладнання будівельної компанії. Під час пожежі стався вибух, а автомобілі горіли у дворі, поруч із будівлями.



Зазначають, на пошуки винуватця місцевій поліції знадобилося 2 тижні. Ним виявився 23-річний громадянин України. Під час допиту хлопець зізнався, що це він підпалив фургони. Причиною свого вчинку назвав непорозуміння з колишнім роботодавцем та бажання помститися.



Збитки від пожежі оцінили в 40 тисяч злотих. До того ж, слідчі наголосили, що подібні дії несли загрозу життю та здоров'ю людей, оскільки поряд з палаючими автомобілями знаходилися житлові будинки.



До суду підозрюваний буде знаходиться під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі українець-заробітчанин підпалив 2 автівки колишньому роботодавцю.Про це інформує YAVP.PL з посиланням на gloswielkopolski.pl.Повідомляють, пожежа в Пшиборові (пол. Przyborowo), що в Великопольському воєводстві, спалахнула в ніч на 20 червня цього року.Відтак, вогонь знищив 2 вантажних фургони, де знаходилися електроінструменти - обладнання будівельної компанії. Під час пожежі стався вибух, а автомобілі горіли у дворі, поруч із будівлями.Зазначають, на пошуки винуватця місцевій поліції знадобилося 2 тижні. Ним виявився 23-річний громадянин України. Під час допиту хлопець зізнався, що це він підпалив фургони. Причиною свого вчинку назвав непорозуміння з колишнім роботодавцем та бажання помститися.Збитки від пожежі оцінили в 40 тисяч злотих. До того ж, слідчі наголосили, що подібні дії несли загрозу життю та здоров'ю людей, оскільки поряд з палаючими автомобілями знаходилися житлові будинки.До суду підозрюваний буде знаходиться під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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