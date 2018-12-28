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У Ковелі викрили «ділка», який незаконно торгував спиртом

У Ковелі викрили «ділка», який незаконно торгував спиртом
В Ковелі викрили місце незаконного накопичення підакцизних товарів.

Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

Встановили, що місцевий житель незаконно зберігав майже 2000 літрів рідини з характерним запахом спирту, 1260 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка, орієнтовною вартістю 550 тис. гривень.

Податкова міліція фальсифікат вилучила.

Крім того, виявили та вилучили 9468 доларів США та 22 800 гривень, які були отримані від незаконної реалізації підакцизу в роздріб жителям міста Ковеля та Ковельського району.

Наразі проводять слідчі дії.


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Теги: фальсифікат, Ковель
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