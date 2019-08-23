У місті на Волині п'яний гість побив та пограбував хазяїна помешкання





Про це пише



22 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя міста про те, що близько 18-ої години вживав алкоголь разом зі своїм 23-річним знайомим.



Згодом гість завдав господареві тілесних ушкоджень та відкрито заволодів срібним ланцюжком з хрестиком та мобільним телефоном.

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