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У місті на Волині п'яний гість побив та пограбував хазяїна помешкання

У місті на Волині п'яний гість побив та пограбував хазяїна помешкання
У Володимирі-Волинському 23-річний чоловік побив та пограбував свого знайомого.

Про це пише Володимир Медіа.

22 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя міста про те, що близько 18-ої години вживав алкоголь разом зі своїм 23-річним знайомим.

Згодом гість завдав господареві тілесних ушкоджень та відкрито заволодів срібним ланцюжком з хрестиком та мобільним телефоном.

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Теги: побиття, Волинь
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