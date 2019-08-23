У місті на Волині п'яний гість побив та пограбував хазяїна помешкання
Сьогодні, 12:54
У Володимирі-Волинському 23-річний чоловік побив та пограбував свого знайомого.
Про це пише Володимир Медіа.
22 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя міста про те, що близько 18-ої години вживав алкоголь разом зі своїм 23-річним знайомим.
Згодом гість завдав господареві тілесних ушкоджень та відкрито заволодів срібним ланцюжком з хрестиком та мобільним телефоном.
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Про це пише Володимир Медіа.
22 серпня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного жителя міста про те, що близько 18-ої години вживав алкоголь разом зі своїм 23-річним знайомим.
Згодом гість завдав господареві тілесних ушкоджень та відкрито заволодів срібним ланцюжком з хрестиком та мобільним телефоном.
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