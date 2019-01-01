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Стало відомо, коли попрощаються із загиблим у зоні ООС 20-річним волинянином

Стало відомо, коли попрощаються із загиблим у зоні ООС 20-річним волинянином
Сьогодні, 23 серпня, проведуть поховання загиблого в зоні ООС Дмитра Пилипчука.

Це відбудеться о 14:00 в селі Набруска, - пише Район.Маневичі

Також голова маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк змінив з цього приводу програму святкування на 23 та 24 серпня. Не буде танцювальних та пісенних заходів.

Нагадаємо, про смерть бійця стало відомо 21 серпня

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Теги: смерть бійця, волинянин, дата похорону.
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