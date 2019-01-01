Стало відомо, коли попрощаються із загиблим у зоні ООС 20-річним волинянином
Сьогодні, 13:04
Сьогодні, 23 серпня, проведуть поховання загиблого в зоні ООС Дмитра Пилипчука.
Це відбудеться о 14:00 в селі Набруска, - пише Район.Маневичі
Також голова маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк змінив з цього приводу програму святкування на 23 та 24 серпня. Не буде танцювальних та пісенних заходів.
Нагадаємо, про смерть бійця стало відомо 21 серпня
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Це відбудеться о 14:00 в селі Набруска, - пише Район.Маневичі
Також голова маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк змінив з цього приводу програму святкування на 23 та 24 серпня. Не буде танцювальних та пісенних заходів.
Нагадаємо, про смерть бійця стало відомо 21 серпня
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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