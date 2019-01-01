У селі на Волині амбулаторію збудують майже за 5 мільйонів гривень





Про це йшлося на нараді сьогодні, 22 серпня, в голови райдержадміністрації Інни Гайворонської, - інформує



Так, участь в обговоренні зазначеного питання взяли: заступник голови райдержадміністрації Інна Сергійчук, заступник голови Рожищенської районної ради Раїса Кучмук, Сокілський сільський голова Олег Бондарук, начальник управління фінансів РДА Лілія Клебанська, начальник управління регіонального розвитку РДА Василь Поторась, головний лікар КНП «Рожищенський ЦПМСД» Леся Басалик.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сокіл на вулиці Червоного Хреста, 17 збудують амбулаторію загальної практики сімейної медицини за 4,7 мільйони гривень.Про це йшлося на нараді сьогодні, 22 серпня, в голови райдержадміністрації, - інформує Рожищенська райдержадміністрація. Так, участь в обговоренні зазначеного питання взяли: заступник голови райдержадміністрації, заступник голови Рожищенської районної ради, Сокілський сільський голова, начальник управління фінансів РДА, начальник управління регіонального розвитку РДА, головний лікар КНП «Рожищенський ЦПМСД»

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