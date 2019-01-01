У селі на Волині амбулаторію збудують майже за 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 20:18
У селі Сокіл на вулиці Червоного Хреста, 17 збудують амбулаторію загальної практики сімейної медицини за 4,7 мільйони гривень.
Про це йшлося на нараді сьогодні, 22 серпня, в голови райдержадміністрації Інни Гайворонської, - інформує Рожищенська райдержадміністрація.
Так, участь в обговоренні зазначеного питання взяли: заступник голови райдержадміністрації Інна Сергійчук, заступник голови Рожищенської районної ради Раїса Кучмук, Сокілський сільський голова Олег Бондарук, начальник управління фінансів РДА Лілія Клебанська, начальник управління регіонального розвитку РДА Василь Поторась, головний лікар КНП «Рожищенський ЦПМСД» Леся Басалик.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося на нараді сьогодні, 22 серпня, в голови райдержадміністрації Інни Гайворонської, - інформує Рожищенська райдержадміністрація.
Так, участь в обговоренні зазначеного питання взяли: заступник голови райдержадміністрації Інна Сергійчук, заступник голови Рожищенської районної ради Раїса Кучмук, Сокілський сільський голова Олег Бондарук, начальник управління фінансів РДА Лілія Клебанська, начальник управління регіонального розвитку РДА Василь Поторась, головний лікар КНП «Рожищенський ЦПМСД» Леся Басалик.
Головне фото - ілюстративне.
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