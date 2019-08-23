Під Луцьком модернізують електромережі





Луцький район є найбільш густонаселеним в області, споживає майже 10% електроенергії , тож саме тому для забезпечення надійного електропостачання ПрАТ «Волиньобленерго» щонайперше виконає масштабний і дороговартісний обсяг робіт, - йдеться на сайті



Зазначають, одним із головних заходів стане реконфігурація лінії 10 кВ 41-01 із встановленням закритої трансформаторної підстанції у селі Струмівці Луцького району. Вартість таких робіт складає 3,8 мільйона гривень. Підстанція буде оснащена автоматичними вакуумними вимикачами. А завдяки використанню сучасних пристроїв телемеханіки буде суттєво покращено електропостачання прилеглих споживачів – диспетчер, не виїжджаючи на місце події, зможе виконати оперативні перемикання, якісно локалізувати місце пошкодження.



Відомо, ПрАТ «Волиньобленерго» уже розробили цей проект. На початку 2019 року оголосили тендер через систему державних закупівель «Прозорро» на виконання будівельно-монтажних робіт. У квітні 2019 року уклали договір із переможцем торгів, а в травні проплатили аванс.



За час, що минув від оплати робіт підряднику, можна було би не тільки розпочати, а й завершити будівництво підстанції. Проте через те, що досі немає рішення органу місцевого самоврядування щодо виділення земельної ділянки у Струмівці, «Волиньобленерго» не може розпочати будівництво об’єкта електромережі. Сподіваються, що найближчим часом таки відбудеться сесія місцевих депутатів і вони ухвалять рішення, яке дозволить розпочати ці роботи.



Зауважують, ще одна проблема, яка ставить під загрозу надійність електропостачання не тільки Луцького району – чистка трас електроліній. Часто власники не допускають енергетиків до чищення трас від дерев, які вростають у лінії електропередачі, аргументуючи – «ця груша добре родить» чи «цей садок ще мій дід посадив». Мало того, відповідно до Правил охорони електричних мереж, саме власники та орендарі земельних ділянок відповідають за насадження в охоронних зонах і мають стежити за їхнім станом.



Просять представників органів місцевої влади провести роз'яснювальну роботу серед громади і закликаємо до взаємодії та сприяння у вирішенні цієї проблеми.



У «Волиньобленерго» розповідають, що зарослі лінії електропередачі є причиною 80% відключень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ПрАТ «Волиньобленерго» у 2019–2020 році запланували провести модернізацію розподільних мереж 10 кВ у селі Струмівка Луцького району.Луцький район є найбільш густонаселеним в області, споживає майже 10% електроенергії , тож саме тому для забезпечення надійного електропостачання ПрАТ «Волиньобленерго» щонайперше виконає масштабний і дороговартісний обсяг робіт, - йдеться на сайті пресслужби. Зазначають, одним із головних заходів стане реконфігурація лінії 10 кВ 41-01 із встановленням закритої трансформаторної підстанції у селі Струмівці Луцького району. Вартість таких робіт складає 3,8 мільйона гривень. Підстанція буде оснащена автоматичними вакуумними вимикачами. А завдяки використанню сучасних пристроїв телемеханіки буде суттєво покращено електропостачання прилеглих споживачів – диспетчер, не виїжджаючи на місце події, зможе виконати оперативні перемикання, якісно локалізувати місце пошкодження.Відомо, ПрАТ «Волиньобленерго» уже розробили цей проект. На початку 2019 року оголосили тендер через систему державних закупівель «Прозорро» на виконання будівельно-монтажних робіт. У квітні 2019 року уклали договір із переможцем торгів, а в травні проплатили аванс.За час, що минув від оплати робіт підряднику, можна було би не тільки розпочати, а й завершити будівництво підстанції. Проте через те, що досі немає рішення органу місцевого самоврядування щодо виділення земельної ділянки у Струмівці, «Волиньобленерго» не може розпочати будівництво об’єкта електромережі. Сподіваються, що найближчим часом таки відбудеться сесія місцевих депутатів і вони ухвалять рішення, яке дозволить розпочати ці роботи.Зауважують, ще одна проблема, яка ставить під загрозу надійність електропостачання не тільки Луцького району – чистка трас електроліній. Часто власники не допускають енергетиків до чищення трас від дерев, які вростають у лінії електропередачі, аргументуючи – «ця груша добре родить» чи «цей садок ще мій дід посадив». Мало того, відповідно до Правил охорони електричних мереж, саме власники та орендарі земельних ділянок відповідають за насадження в охоронних зонах і мають стежити за їхнім станом.Просять представників органів місцевої влади провести роз'яснювальну роботу серед громади і закликаємо до взаємодії та сприяння у вирішенні цієї проблеми.У «Волиньобленерго» розповідають, що зарослі лінії електропередачі є причиною 80% відключень.

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