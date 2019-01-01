Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:04
У День Державного Прапора, який Україна щорічно святкує 23 серпня, Луцьк замайорів сотнями стягів та вбрався у синьо-жовті барви.
Луцьк взяв собі за добру традицію урочисто відзначати це державне свято. Тож національний символ у ці дні можна побачити скрізь - у вітринах магазинів, на вікнах маршруток та атомобілів і у руках перехожих. Дехто з лучан вивісив прапор на балконі чи вікнах, аби у цей день гордо заявляти: ми - українці, і пишаємося своїм державним символом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Де є прапор України – там є наша держава», – волинський волонтер Сергій Добродомов
Ранок у місті розпочався із урочистого підняття стягів. На Київському майдані ж влаштували патріотичний флешмоб та відпустили в небо жовто-блакитні повітряні кульки, аби стяг української волі, єдності та могутності гордо майорів над Батьківщиною.
Пропонуємо підбірку світлин жовто-блакитного Луцька від Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Луцьк взяв собі за добру традицію урочисто відзначати це державне свято. Тож національний символ у ці дні можна побачити скрізь - у вітринах магазинів, на вікнах маршруток та атомобілів і у руках перехожих. Дехто з лучан вивісив прапор на балконі чи вікнах, аби у цей день гордо заявляти: ми - українці, і пишаємося своїм державним символом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Де є прапор України – там є наша держава», – волинський волонтер Сергій Добродомов
Ранок у місті розпочався із урочистого підняття стягів. На Київському майдані ж влаштували патріотичний флешмоб та відпустили в небо жовто-блакитні повітряні кульки, аби стяг української волі, єдності та могутності гордо майорів над Батьківщиною.
Пропонуємо підбірку світлин жовто-блакитного Луцька від Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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