Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ

У День Державного Прапора, який Україна щорічно святкує 23 серпня, Луцьк замайорів сотнями стягів та вбрався у синьо-жовті барви.Луцьк взяв собі за добру традицію урочисто відзначати це державне свято. Тож національний символ у ці дні можна побачити скрізь - у вітринах магазинів, на вікнах маршруток та атомобілів і у руках перехожих. Дехто з лучан вивісив прапор на балконі чи вікнах, аби у цей день гордо заявляти: ми - українці, і пишаємося своїм державним символом.Ранок у місті розпочався із урочистого підняття стягів. На Київському майдані ж, аби стяг української волі, єдності та могутності гордо майорів над Батьківщиною.Пропонуємо підбірку світлин жовто-блакитного Луцька від