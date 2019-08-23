В селі на Волині вночі обікрали магазин
Сьогодні, 13:41
В одному із сіл Володимир-Волинського району злодії обікрали магазин.
Так, до поліції 22 серпня надійшло повідомлення від 45-річної власниці магазину, - пише Володимир медіа.
Зазначається, що напередодні вночі невідомі розбили вікна і, проникнувши всередину приміщення, винесли звідти горілчаних та тютюнових виробів на 2500 гривень.
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Так, до поліції 22 серпня надійшло повідомлення від 45-річної власниці магазину, - пише Володимир медіа.
Зазначається, що напередодні вночі невідомі розбили вікна і, проникнувши всередину приміщення, винесли звідти горілчаних та тютюнових виробів на 2500 гривень.
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Сьогодні, 13:41
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