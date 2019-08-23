В селі на Волині вночі обікрали магазин





Так, до поліції 22 серпня надійшло повідомлення від 45-річної власниці магазину, - пише



Зазначається, що напередодні вночі невідомі розбили вікна і, проникнувши всередину приміщення, винесли звідти горілчаних та тютюнових виробів на 2500 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із сіл Володимир-Волинського району злодії обікрали магазин.Так, до поліції 22 серпня надійшло повідомлення від 45-річної власниці магазину, - пише Володимир медіа Зазначається, що напередодні вночі невідомі розбили вікна і, проникнувши всередину приміщення, винесли звідти горілчаних та тютюнових виробів на 2500 гривень.

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