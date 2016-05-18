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У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО

У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську в День Державного Прапора України відбувся традиційний велопробіг у вишиванках.

До заходу долучилися понад 150 містян, - пише Нововолинськ.com.ua.

На початку дійства усім учасникам розповіли про правила безпеки та нагадали правила дорожнього руху. Окрім цього, учасникам роздали велосипедні шоломи та світловідбивні браслети.

У супроводі поліції спортивний парад вишиванок рушив вулицями міста від площі Чорновола до майдану Незалежності.

За словами начальниці відділу у справах молоді та спорту Тетяни Супрунюк, традиційний велопробіг є популяризацією та пропагуванням спорту та здорового способу життя.

До слова, цьогоріч молодь активніше долучилася до велопробігу, аніж минулого року.
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У Нововолинську організували велопробіг у вишиванках. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, велопробіг
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