«Де є прапор України – там є наша держава», – волинський волонтер Сергій Добродомов
Сьогодні, 14:03
Волонтер Сергій Добродомов розповів про прапори, які привіз з передової.
«Де є прапор України – там є наша держава», - говорить волонтер із Волині Сергій Добродомов, якого називають «Дєд Волинь», - повідомляє Суспільне Волині.
Так, на схід України він їздить з допомогою для військових із 2014 року. Суспільному чоловік показав стяги, які привіз із передової. Волонтер Сергій Добродомов розповідає: під час однієї з перших поїздок у зону АТО з допомогою захисникам, на його машині написали «Дєд Волинь». Пізніше автор цього напису загинув у боях. Волонтера відтоді і донині називають «Дєд Волинь». На фотографіях показує зустрічі з військовими. Каже, що куди б не заїхав – усі мають Прапор України: на блокпостах, у бліндажах, на одязі, зброї, в автівках.
«Вони на метр просунулися і підіймають прапор - це Україна. Для них прапор - це святе. - Для вас? - Однозначно, за це я воюю – їжджу!», - розповів Сергій Добродомов (Дєд Волинь).
«Дєд Волинь» показує прапори, які йому підписали військові. Один із них – від танкового батальйону 14 бригади - так дякували військові за допомогу, доставку їжі, засобів захисту, запчастин, одягу.
«Було холодно, голодно, не було що вдягнути, боєприпасів, їсти не було, а в кожному підрозділі був прапор України, на кожному авто. І найперше, куди б вони не заходили - піднімали прапор України. Завжди, як їжджу, то маю із собою пару прапорів і для хлопців - святе підписати прапор сюди на тиху землю», - каже чоловік.
Інший прапор привіз від військових 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», які стояли під Горлівкою.
«Підписував його ще командир взводу розвідки Таєць, він загинув у 16 році. Підірвалися на міні під час виходу з бойового завдання. Завжди питають прапор, на кожній позиції. І хлопці завжди стараються поближче вийти до сірої зони, щоб поставити прапор біля «сєпарів», аби знали, що це Україна», - зазначає волонтер.
Сергій Добродомов каже, що здійснив більше сотні поїздок, далі перестав рахувати. Нині «Дєд Волинь» ремонтує авто й готується до чергового виїзду. Каже: такий подарунок хоче зробити військовим до Дня Незалежності.
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«Де є прапор України – там є наша держава», - говорить волонтер із Волині Сергій Добродомов, якого називають «Дєд Волинь», - повідомляє Суспільне Волині.
Так, на схід України він їздить з допомогою для військових із 2014 року. Суспільному чоловік показав стяги, які привіз із передової. Волонтер Сергій Добродомов розповідає: під час однієї з перших поїздок у зону АТО з допомогою захисникам, на його машині написали «Дєд Волинь». Пізніше автор цього напису загинув у боях. Волонтера відтоді і донині називають «Дєд Волинь». На фотографіях показує зустрічі з військовими. Каже, що куди б не заїхав – усі мають Прапор України: на блокпостах, у бліндажах, на одязі, зброї, в автівках.
«Вони на метр просунулися і підіймають прапор - це Україна. Для них прапор - це святе. - Для вас? - Однозначно, за це я воюю – їжджу!», - розповів Сергій Добродомов (Дєд Волинь).
«Дєд Волинь» показує прапори, які йому підписали військові. Один із них – від танкового батальйону 14 бригади - так дякували військові за допомогу, доставку їжі, засобів захисту, запчастин, одягу.
«Було холодно, голодно, не було що вдягнути, боєприпасів, їсти не було, а в кожному підрозділі був прапор України, на кожному авто. І найперше, куди б вони не заходили - піднімали прапор України. Завжди, як їжджу, то маю із собою пару прапорів і для хлопців - святе підписати прапор сюди на тиху землю», - каже чоловік.
Інший прапор привіз від військових 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», які стояли під Горлівкою.
«Підписував його ще командир взводу розвідки Таєць, він загинув у 16 році. Підірвалися на міні під час виходу з бойового завдання. Завжди питають прапор, на кожній позиції. І хлопці завжди стараються поближче вийти до сірої зони, щоб поставити прапор біля «сєпарів», аби знали, що це Україна», - зазначає волонтер.
Сергій Добродомов каже, що здійснив більше сотні поїздок, далі перестав рахувати. Нині «Дєд Волинь» ремонтує авто й готується до чергового виїзду. Каже: такий подарунок хоче зробити військовим до Дня Незалежності.
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