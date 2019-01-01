«MOJO Sky Garden» – нове оригінальне місце для весіль, банкетів та днів народження*
Сьогодні, 11:50
Шукаєте щось нове, оригінальне та стильне для святкування Вашої особливої події?
Тоді Вам – у “MOJO SKY GARDEN” – популярний ресторан на даху відомого розважального комплексу Романа Хорзова “MOJO HALL” (м.Луцьк, вул.Ковельська, 16).
Звідси відкривається чудовий краєвид одночасно на Замок Любарта, розлив річки Стир та фантастичний захід сонця! І все це – в одній з найвищих точок міста! Тому ваше місце буде точно найоригінальнішим!
Для святкування великих подій у “MOJO SKY GARDEN” є все необхідне: це і круглорічний критий ресторан з можливістю посадки до 100 осіб, і велика відкрита тераса, на якій можна провести виїзну церемонію, влаштувати місце для танців, кенді-бару, фуршетного столу або кальян-зони.
Спеціально для таких великих святкувань в закладі є додаткові гарні меблі, скатертини, декор зали та столів, монтована міні-сцена. Все-все, щоб свято вдалося!
Дизайн закладу не залишить байдужим нікого! Адже це оригінальне та затишне поєднання елементів лофт, модерн, а також зручних дизайнерських меблів та великої кількості квітів, живих дерев та зелені! А великі вітражні вікна роблять зал ресторану просторим та світлим! Це справжній сад на даху!
«Ми дуже ретельно попрацювали над меню “MOJO SKY GARDEN”, - зазначає сам ресторатор Роман Хорзов, - для морепродуктів ми встановили спеціальний акваріум з морською водою, який підтримує температуру до 9 градусів і режим фільтрації, що забезпечує стабільну якість устриць та лобстерів.
Для смачних гарячих страв у нас спеціальна закрита вугільна гриль-піч “JOSPER”, яку винайшли в Іспанії. Іспанці знаються на тому, як правильно готувати м’ясо, тому ми з радістю перейняли їх досвід. Гарячі страви з Хоспера виходять дуже смачні, з димком! Там ми готуємо рибу, овочі гриль, морепродукти, смажимо котлети на бургери! А які виходять стейки! М-м-м-м…
Для весіль та банкетів у нас є спеціальне банкетне меню зі стравами на попереднє замовлення. Приготувати можемо навіть те, чого в меню і немає! Але подамо неодмінно стильно, по-ресторанному!»
У закладі також пропонують влаштування розважальної програми “під ключ”. Для цього у “MOJO” є власний творчий колектив: ведучі, діджеї, вокалісти, анімація. А якщо вам захочеться чогось особливого – радять своїх улюблених друзів та партнерів – агенцію “BE HAPPY”, відому вже своїм 10-річним досвідом на ринку свят. “У «BE HAPPY» завжди все дуже душевно, натхненно, на найвищому рівні! Від дитячих свят до весіль та ювілеїв. Вважаю, що вони найкращі на ринку організації свят в регіоні. Тому найважливіші події ми довіряємо саме їм», - зазначає Роман Хорзов.
До речі, “MOJO” та “BE HAPPY” пропонують спільну акцію при організації святкувань: “10+10” - замовляючи подію отримуєте знижку 10% від “MOJO” на все меню, а від “BE HAPPY” - 10% на розважальну програму! В середньому вийде зекономити 10-15 тисяч гривень! І акція ця діє на всі ресторани: FAMILY (сімейний), KARAOKE, SKY GARDEN.
«Тому будьте певні, влаштовуючи свято в “MOJO SKY GARDEN” ви точно будете найоригінальнішими, а я особисто гарантую, що тут вам буде зручно, смачно і дуже весело. І як зараз кажуть: не за всі гроші!» - посміхається ресторатор Роман Хорзов.
Телефонуйте в “MOJO” +3807 3737060, заходьте на сайт mojo.lutsk.ua або прямо в гості: м.Луцьк, вул.Ковельська, 16
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Тоді Вам – у “MOJO SKY GARDEN” – популярний ресторан на даху відомого розважального комплексу Романа Хорзова “MOJO HALL” (м.Луцьк, вул.Ковельська, 16).
Звідси відкривається чудовий краєвид одночасно на Замок Любарта, розлив річки Стир та фантастичний захід сонця! І все це – в одній з найвищих точок міста! Тому ваше місце буде точно найоригінальнішим!
Для святкування великих подій у “MOJO SKY GARDEN” є все необхідне: це і круглорічний критий ресторан з можливістю посадки до 100 осіб, і велика відкрита тераса, на якій можна провести виїзну церемонію, влаштувати місце для танців, кенді-бару, фуршетного столу або кальян-зони.
Спеціально для таких великих святкувань в закладі є додаткові гарні меблі, скатертини, декор зали та столів, монтована міні-сцена. Все-все, щоб свято вдалося!
Дизайн закладу не залишить байдужим нікого! Адже це оригінальне та затишне поєднання елементів лофт, модерн, а також зручних дизайнерських меблів та великої кількості квітів, живих дерев та зелені! А великі вітражні вікна роблять зал ресторану просторим та світлим! Це справжній сад на даху!
«Ми дуже ретельно попрацювали над меню “MOJO SKY GARDEN”, - зазначає сам ресторатор Роман Хорзов, - для морепродуктів ми встановили спеціальний акваріум з морською водою, який підтримує температуру до 9 градусів і режим фільтрації, що забезпечує стабільну якість устриць та лобстерів.
Для смачних гарячих страв у нас спеціальна закрита вугільна гриль-піч “JOSPER”, яку винайшли в Іспанії. Іспанці знаються на тому, як правильно готувати м’ясо, тому ми з радістю перейняли їх досвід. Гарячі страви з Хоспера виходять дуже смачні, з димком! Там ми готуємо рибу, овочі гриль, морепродукти, смажимо котлети на бургери! А які виходять стейки! М-м-м-м…
Для весіль та банкетів у нас є спеціальне банкетне меню зі стравами на попереднє замовлення. Приготувати можемо навіть те, чого в меню і немає! Але подамо неодмінно стильно, по-ресторанному!»
У закладі також пропонують влаштування розважальної програми “під ключ”. Для цього у “MOJO” є власний творчий колектив: ведучі, діджеї, вокалісти, анімація. А якщо вам захочеться чогось особливого – радять своїх улюблених друзів та партнерів – агенцію “BE HAPPY”, відому вже своїм 10-річним досвідом на ринку свят. “У «BE HAPPY» завжди все дуже душевно, натхненно, на найвищому рівні! Від дитячих свят до весіль та ювілеїв. Вважаю, що вони найкращі на ринку організації свят в регіоні. Тому найважливіші події ми довіряємо саме їм», - зазначає Роман Хорзов.
До речі, “MOJO” та “BE HAPPY” пропонують спільну акцію при організації святкувань: “10+10” - замовляючи подію отримуєте знижку 10% від “MOJO” на все меню, а від “BE HAPPY” - 10% на розважальну програму! В середньому вийде зекономити 10-15 тисяч гривень! І акція ця діє на всі ресторани: FAMILY (сімейний), KARAOKE, SKY GARDEN.
«Тому будьте певні, влаштовуючи свято в “MOJO SKY GARDEN” ви точно будете найоригінальнішими, а я особисто гарантую, що тут вам буде зручно, смачно і дуже весело. І як зараз кажуть: не за всі гроші!» - посміхається ресторатор Роман Хорзов.
Телефонуйте в “MOJO” +3807 3737060, заходьте на сайт mojo.lutsk.ua або прямо в гості: м.Луцьк, вул.Ковельська, 16
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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