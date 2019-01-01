«MOJO Sky Garden» – нове оригінальне місце для весіль, банкетів та днів народження*

Шукаєте щось нове, оригінальне та стильне дляТоді Вам – у “MOJO SKY GARDEN” – популярний ресторан на даху відомого розважального комплексу(м.Луцьк, вул.Ковельська, 16).Звідси відкривається чудовий краєвид одночасно на! І все це – в одній з найвищих точок міста! Тому ваше місце буде точно найоригінальнішим!Для святкування великих подій у “MOJO SKY GARDEN” є все необхідне: це із можливістю посадки до 100 осіб, і велика відкрита тераса, на якій можна провестиСпеціально для таких великих святкувань в закладі є. Все-все, щоб свято вдалося!не залишить байдужим нікого! Адже це оригінальне та затишне поєднання елементів лофт, модерн, а також зручних дизайнерських меблів та великої кількості квітів, живих дерев та зелені! А великі вітражні вікна роблять зал ресторану просторим та світлим!«Ми дуже ретельно попрацювали над, - зазначає сам ресторатор Роман Хорзов, - для морепродуктів ми встановили спеціальний акваріум з морською водою, який підтримує температуру до 9 градусів і режим фільтрації, що забезпечує стабільну якість устриць та лобстерів.Для смачних гарячих страв у нас спеціальна закрита вугільна гриль-піч “JOSPER”, яку винайшли в Іспанії. Іспанці знаються на тому, як правильно готувати м’ясо, тому ми з радістю перейняли їх досвід. Гарячі страви з Хоспера виходять дуже смачні, з димком! Там ми готуємо рибу, овочі гриль, морепродукти, смажимо котлети на бургери! А які виходять стейки! М-м-м-м…Для весіль та банкетів у нас єзі стравами на попереднє замовлення. Приготувати можемо навіть те, чого в меню і немає! Але подамо неодмінно стильно, по-ресторанному!»У закладі також пропонують. Для цього у “MOJO” є власний творчий колектив: ведучі, діджеї, вокалісти, анімація. А якщо вам захочеться чогось особливого – радять своїх улюблених друзів та партнерів –, відому вже своїм 10-річним досвідом на ринку свят. “У «BE HAPPY» завжди все дуже душевно, натхненно, на найвищому рівні! Від дитячих свят до весіль та ювілеїв. Вважаю, що вони найкращі на ринку організації свят в регіоні. Тому найважливіші події ми довіряємо саме їм», - зазначає Роман Хорзов.До речі, “MOJO” та “BE HAPPY” пропонують спільну акцію при організації святкувань: “10+10” -! В середньому вийде зекономити 10-15 тисяч гривень! І акція ця діє на всі ресторани: FAMILY (сімейний), KARAOKE, SKY GARDEN.«Тому будьте певні, влаштовуючи свято в “MOJO SKY GARDEN” ви точно будете найоригінальнішими, а я особисто гарантую, що тут вам буде зручно, смачно і дуже весело. І як зараз кажуть: не за всі гроші!» - посміхається ресторатор Роман Хорзов.