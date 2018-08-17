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Волинські міграційники видворили за межі країни росіянина, який незаконно перебував

Волинські міграційники видворили за межі країни росіянина, який незаконно перебував
На Волині затримали іноземця, який незаконно перебував на території України.

Про це повідомили у пресслужбі управління ДМС у Волинській області.

23 серпня у супроводі спеціалістів Управління ДМС України у Волинській області, за межі країни видворили громадянина Російської Федерації, котрий незаконно перебував на території Волинської області.

Порушника міграційного законодавства затримали в Любешівському районі та за рішенням суду помістили до Волинського ПТПІ для виконання процедури видворення.

Вночі іноземця доставили до пункту пропуску через державний кордон України «Сеньківка» та передали прикордонникам.

Волинські міграційники видворили за межі країни росіянина, який незаконно перебував

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Теги: Волинь, іноземець, росіянин, нелегал
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