Волинські міграційники видворили за межі країни росіянина, який незаконно перебував
Сьогодні, 14:35
На Волині затримали іноземця, який незаконно перебував на території України.
Про це повідомили у пресслужбі управління ДМС у Волинській області.
23 серпня у супроводі спеціалістів Управління ДМС України у Волинській області, за межі країни видворили громадянина Російської Федерації, котрий незаконно перебував на території Волинської області.
Порушника міграційного законодавства затримали в Любешівському районі та за рішенням суду помістили до Волинського ПТПІ для виконання процедури видворення.
Вночі іноземця доставили до пункту пропуску через державний кордон України «Сеньківка» та передали прикордонникам.
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Про це повідомили у пресслужбі управління ДМС у Волинській області.
23 серпня у супроводі спеціалістів Управління ДМС України у Волинській області, за межі країни видворили громадянина Російської Федерації, котрий незаконно перебував на території Волинської області.
Порушника міграційного законодавства затримали в Любешівському районі та за рішенням суду помістили до Волинського ПТПІ для виконання процедури видворення.
Вночі іноземця доставили до пункту пропуску через державний кордон України «Сеньківка» та передали прикордонникам.
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