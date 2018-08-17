Волинські міграційники видворили за межі країни росіянина, який незаконно перебував

На Волині затримали іноземця, який незаконно перебував на території України.Про це повідомили у пресслужбі управління ДМС у Волинській області.23 серпня у супроводі спеціалістів Управління ДМС України у Волинській області, за межі країни видворили громадянина Російської Федерації, котрий незаконно перебував на території Волинської області.Порушника міграційного законодавства затримали в Любешівському районі та за рішенням суду помістили до Волинського ПТПІ для виконання процедури видворення.Вночі іноземця доставили до пункту пропуску через державний кордон України «Сеньківка» та передали прикордонникам.