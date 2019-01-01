У Луцьку діти-сироти отримали подарунки. ФОТО
Сьогодні, 14:47
У Луцьку 22 діткам-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім’ях, вручили вишиванки та корисні подарунки.
Благодійна акція відбулася з нагоди Дня Незалежності України, - про це йдеться на сайті Луцькради.
Усім діткам, котрі отримали подарунки, – від 4 до 12 років. Троє дітей, які цього року йдуть в перший клас, отримали ранці та шкільне приладдя.
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Благодійна акція відбулася з нагоди Дня Незалежності України, - про це йдеться на сайті Луцькради.
Усім діткам, котрі отримали подарунки, – від 4 до 12 років. Троє дітей, які цього року йдуть в перший клас, отримали ранці та шкільне приладдя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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