У Луцьку пройде фестиваль «Лісова пісня»
Сьогодні, 15:00
У Луцьку відбудеться Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Лісова пісня».
До слова, фестиваль започаткований з 2001 року. Цьогоріч відбудеться 5-8 вересня у Луцьку та у Ковельському районі, - йдетья на сайті Луцької міської ради.
Його учасниками будуть відомі письменники з різних куточків України, а також з Білорусі, Польщі, Болгарії, Чехії та волинські літератори
У програмі фестивалю:
- вистава «Лісова пісня» (5 вересня, 18.00, Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка)
- урочисте відкриття фестивалю (6 вересня, 10.30, біля пам’ятника Лесі Українки в Луцьку)
- зустрічі учасників фестивалю з учнями, студентами, викладачами, слухачами і читачами в навчальних закладах, бібліотеках міста Луцька (6 вересня, 12.00, локації: СНУ ім. Лесі Українки, Луцький педагогічний коледж, Луцький базовий медичний коледж, Волинський коледж культури і мистецтв, Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1, Луцький НВК №9, ЛНВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського», Волинська обласна бібліотека для дітей, Обласна профспілкова бібліотека, Луцька міська бібліотека №10, Луцька міська бібліотека для дітей)
- творчий вечір «Слово – то мудрості промінь»: синергія мистецтв (6 вересня, 14.30, Волинський академічний обласний театр ляльок)
- літературні читання під відкритим небом у Нечимному (7 вересня)
- неформальне спілкування з учасниками фестивалю (8 вересня).
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До слова, фестиваль започаткований з 2001 року. Цьогоріч відбудеться 5-8 вересня у Луцьку та у Ковельському районі, - йдетья на сайті Луцької міської ради.
Його учасниками будуть відомі письменники з різних куточків України, а також з Білорусі, Польщі, Болгарії, Чехії та волинські літератори
У програмі фестивалю:
- вистава «Лісова пісня» (5 вересня, 18.00, Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка)
- урочисте відкриття фестивалю (6 вересня, 10.30, біля пам’ятника Лесі Українки в Луцьку)
- зустрічі учасників фестивалю з учнями, студентами, викладачами, слухачами і читачами в навчальних закладах, бібліотеках міста Луцька (6 вересня, 12.00, локації: СНУ ім. Лесі Українки, Луцький педагогічний коледж, Луцький базовий медичний коледж, Волинський коледж культури і мистецтв, Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1, Луцький НВК №9, ЛНВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського», Волинська обласна бібліотека для дітей, Обласна профспілкова бібліотека, Луцька міська бібліотека №10, Луцька міська бібліотека для дітей)
- творчий вечір «Слово – то мудрості промінь»: синергія мистецтв (6 вересня, 14.30, Волинський академічний обласний театр ляльок)
- літературні читання під відкритим небом у Нечимному (7 вересня)
- неформальне спілкування з учасниками фестивалю (8 вересня).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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