Зв'язали у власній квартирі та побили битою: депутат райради постраждав від розбійного нападу
Сьогодні, 15:04
В Подільському районі Одеської області невідомі з битою напали та побили депутата місцевої райради.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік 1964 року народження, директор одного з місцевих підприємств, став жертвою розбійного нападу. Двоє невстановлених осіб проникли до його помешкання, зв’язали його та побили битою. Після чого відкрито забрали гроші і зникли з місця події.
Потерпілий був госпіталізований зі струсом головного мозку, забоями та гематомами.
Розпочали розслідування в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 187 КК України (розбій).
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік 1964 року народження, директор одного з місцевих підприємств, став жертвою розбійного нападу. Двоє невстановлених осіб проникли до його помешкання, зв’язали його та побили битою. Після чого відкрито забрали гроші і зникли з місця події.
Потерпілий був госпіталізований зі струсом головного мозку, забоями та гематомами.
Розпочали розслідування в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 187 КК України (розбій).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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