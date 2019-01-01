Зв'язали у власній квартирі та побили битою: депутат райради постраждав від розбійного нападу





Про це



Чоловік 1964 року народження, директор одного з місцевих підприємств, став жертвою розбійного нападу. Двоє невстановлених осіб проникли до його помешкання, зв’язали його та побили битою. Після чого відкрито забрали гроші і зникли з місця події.



Потерпілий був госпіталізований зі струсом головного мозку, забоями та гематомами.



Розпочали розслідування в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 187 КК України (розбій).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Подільському районі Одеської області невідомі з битою напали та побили депутата місцевої райради.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.Чоловік 1964 року народження, директор одного з місцевих підприємств, став жертвою розбійного нападу. Двоє невстановлених осіб проникли до його помешкання, зв’язали його та побили битою. Після чого відкрито забрали гроші і зникли з місця події.Потерпілий був госпіталізований зі струсом головного мозку, забоями та гематомами.Розпочали розслідування в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 187 КК України (розбій).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію