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Повідомили, коли не працюватимуть луцькі ринки

Повідомили, коли не працюватимуть луцькі ринки
У Луцьку через свята тимчасово не працюватимуть ринки.

Відповідне розпорядження підписав в.о. луцького мера Григорій Пустовіт.

Зазначають, що у День Незалежності України, 24 серпня, неробочий день буде на усіх ринках міста, незалежно від форми власності.

Під час святкування Дня міста, 7 вересня, не працюватимуть ринки лише на вулицях Глушець та Замковій.

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Теги: луцькі ринки, свята, Луцькрада
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