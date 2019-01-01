Повідомили, коли не працюватимуть луцькі ринки
Сьогодні, 15:10
У Луцьку через свята тимчасово не працюватимуть ринки.
Відповідне розпорядження підписав в.о. луцького мера Григорій Пустовіт.
Зазначають, що у День Незалежності України, 24 серпня, неробочий день буде на усіх ринках міста, незалежно від форми власності.
Під час святкування Дня міста, 7 вересня, не працюватимуть ринки лише на вулицях Глушець та Замковій.
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Відповідне розпорядження підписав в.о. луцького мера Григорій Пустовіт.
Зазначають, що у День Незалежності України, 24 серпня, неробочий день буде на усіх ринках міста, незалежно від форми власності.
Під час святкування Дня міста, 7 вересня, не працюватимуть ринки лише на вулицях Глушець та Замковій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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