День Незалежності у Луцьку: повідомили, де і коли перекриють рух
Сьогодні, 15:21
У Луцьку обмежать рух на деяких вулицях у зв'язку із проведенням деяких заходів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що з метою забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони громадського порядку під час проведення заходів відбудеться перекриття руху
24 серпня 2019 року з 10:00 до 10:30 у зв’язку з Ходою Гідності від Театрального майдану до Меморіального комплексу «Вічна Слава» перекриють рух за маршрутом: (Театральний майдан - вулиця Винниченка - проспект Василя Мойсея);
24 серпня 2019 року з 10:30 до 11:30 у зв’язку з проведенням велопробігу з нагоди Дня Незалежності України за маршрутом: (Театральний майдан - проспект Волі - Київський майдан - вулиця Рівненська – проспект Відродження – проспект Молоді – проспект Соборності – проспект Перемоги – проспект Василя Мойсея – вулиця Винниченка – Театральний майдан).
«Шановні водії! Враховуйте вищевказану інформацію при плануванні своїх маршрутів», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що з метою забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони громадського порядку під час проведення заходів відбудеться перекриття руху
24 серпня 2019 року з 10:00 до 10:30 у зв’язку з Ходою Гідності від Театрального майдану до Меморіального комплексу «Вічна Слава» перекриють рух за маршрутом: (Театральний майдан - вулиця Винниченка - проспект Василя Мойсея);
24 серпня 2019 року з 10:30 до 11:30 у зв’язку з проведенням велопробігу з нагоди Дня Незалежності України за маршрутом: (Театральний майдан - проспект Волі - Київський майдан - вулиця Рівненська – проспект Відродження – проспект Молоді – проспект Соборності – проспект Перемоги – проспект Василя Мойсея – вулиця Винниченка – Театральний майдан).
«Шановні водії! Враховуйте вищевказану інформацію при плануванні своїх маршрутів», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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