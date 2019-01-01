День Незалежності у Луцьку: повідомили, де і коли перекриють рух

У Луцьку обмежать рух на деяких вулицях у зв'язку із проведенням деяких заходів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Зазначають, що з метою забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони громадського порядку під час проведення заходів відбудеться перекриття руху24 серпня 2019 року з 10:00 до 10:30 у зв’язку з Ходою Гідності від Театрального майдану до Меморіального комплексу «Вічна Слава» перекриють рух за маршрутом: (Театральний майдан - вулиця Винниченка - проспект Василя Мойсея);24 серпня 2019 року з 10:30 до 11:30 у зв’язку з проведенням велопробігу з нагоди Дня Незалежності України за маршрутом: (Театральний майдан - проспект Волі - Київський майдан - вулиця Рівненська – проспект Відродження – проспект Молоді – проспект Соборності – проспект Перемоги – проспект Василя Мойсея – вулиця Винниченка – Театральний майдан).«Шановні водії! Враховуйте вищевказану інформацію при плануванні своїх маршрутів», – йдеться у повідомленні.