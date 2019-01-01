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Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО

Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
У Луцьку в Свято-Андріївському храмі відспівали настоятеля протоієрея Сергія Медвєдева.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, про смерть священнослужителя стало відомо 22 серпня.

Ввечері 22 серпня митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив панахиду. Із ним служили канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, луцькі декани: міський – протоієрей Михайло Онищук, районний – протоієрей Володимир Присяжнюк та інше місцеве духовенство.

Після молитви архієрей звернувся до присутніх із словом, у якому загадав про о. Сергія, як про будівничого та місіонера.

«Він в ранньому віці навернувся до Бога, а згодом привів до храму всю родину. Подібно до українського героя хлопчика Помагая, він не відмовляв нікому. Хрестив живих, хоронив померлих, не рахувався ні з особистим часом, ні зі здоров’ям, ні з іншими справами. Він відгукувався всім на всяку потребу, як святий Миколай.

Це людина святого життя. Це моя точка зору, як співслужителя, як керівника. Хай милосердний Господь забере його в свої оселі і дасть йому райські втіхи, які він недоотримав тут», – сказав керуючий Волинською єпархією ПЦУ

Чин похорону відбувся 23 серпня, після Божественної Літургії. Служби очолив отець Михайло Присяжнюк.

Попрощатися із отцем Сергієм прийшло чимало людей. Серед них й представники влади і громадськості, численні парафіяни, для яких душпастир став справжнім духовним наставником.

Довідково:

Сергій Медвєдєв народився 25 липня 1982 року в с. Карпилівка Ківерцівського району. По закінченні Волинської духовної семінарії УПЦ Київського патріархату став на шлях священнослужителя. Ієрейську хіротонію над ним здійснив митрополит Луцький і Волинський Яків (Панчук) 1 червня 2003 року.

Отець Сергій багато літ служив у кафедральному соборі Святої Трійці, у 2016–2018 рр. працював директором Центру християнського виховання дітей та молоді єпархії. Очоливши Свято-Андріївську парафію, займався спорудженням храму, який освятили 11 грудня 2017 року.

Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО

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Теги: смерть, відспівування, Сергій Медвєдєв
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