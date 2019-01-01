Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО

У Луцьку в Свято-Андріївському храмі відспівали настоятеля протоієреяПро це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.Нагадаємо, про смерть священнослужителяВвечері 22 серпня митрополит Луцький і Волинськийочолив панахиду. Із ним служили канцлер єпархії протоієрей, луцькі декани: міський – протоієрей, районний – протоієрейта інше місцеве духовенство.Після молитви архієрей звернувся до присутніх із словом, у якому загадав про о. Сергія, як про будівничого та місіонера.«Він в ранньому віці навернувся до Бога, а згодом привів до храму всю родину. Подібно до українського героя хлопчика Помагая, він не відмовляв нікому. Хрестив живих, хоронив померлих, не рахувався ні з особистим часом, ні зі здоров’ям, ні з іншими справами. Він відгукувався всім на всяку потребу, як святий Миколай.Це людина святого життя. Це моя точка зору, як співслужителя, як керівника. Хай милосердний Господь забере його в свої оселі і дасть йому райські втіхи, які він недоотримав тут», – сказав керуючий Волинською єпархією ПЦУЧин похорону відбувся 23 серпня, після Божественної Літургії. Служби очолив отецьПопрощатися із отцем Сергієм прийшло чимало людей. Серед них й представники влади і громадськості, численні парафіяни, для яких душпастир став справжнім духовним наставником.народився 25 липня 1982 року в с. Карпилівка Ківерцівського району. По закінченні Волинської духовної семінарії УПЦ Київського патріархату став на шлях священнослужителя. Ієрейську хіротонію над ним здійснив митрополит Луцький і Волинський Яків (Панчук) 1 червня 2003 року.Отець Сергій багато літ служив у кафедральному соборі Святої Трійці, у 2016–2018 рр. працював директором Центру християнського виховання дітей та молоді єпархії. Очоливши Свято-Андріївську парафію, займався спорудженням храму, який освятили 11 грудня 2017 року.