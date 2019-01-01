Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У Луцьку в Свято-Андріївському храмі відспівали настоятеля протоієрея Сергія Медвєдева.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Нагадаємо, про смерть священнослужителя стало відомо 22 серпня.
Ввечері 22 серпня митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив панахиду. Із ним служили канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, луцькі декани: міський – протоієрей Михайло Онищук, районний – протоієрей Володимир Присяжнюк та інше місцеве духовенство.
Після молитви архієрей звернувся до присутніх із словом, у якому загадав про о. Сергія, як про будівничого та місіонера.
«Він в ранньому віці навернувся до Бога, а згодом привів до храму всю родину. Подібно до українського героя хлопчика Помагая, він не відмовляв нікому. Хрестив живих, хоронив померлих, не рахувався ні з особистим часом, ні зі здоров’ям, ні з іншими справами. Він відгукувався всім на всяку потребу, як святий Миколай.
Це людина святого життя. Це моя точка зору, як співслужителя, як керівника. Хай милосердний Господь забере його в свої оселі і дасть йому райські втіхи, які він недоотримав тут», – сказав керуючий Волинською єпархією ПЦУ
Чин похорону відбувся 23 серпня, після Божественної Літургії. Служби очолив отець Михайло Присяжнюк.
Попрощатися із отцем Сергієм прийшло чимало людей. Серед них й представники влади і громадськості, численні парафіяни, для яких душпастир став справжнім духовним наставником.
Довідково:
Сергій Медвєдєв народився 25 липня 1982 року в с. Карпилівка Ківерцівського району. По закінченні Волинської духовної семінарії УПЦ Київського патріархату став на шлях священнослужителя. Ієрейську хіротонію над ним здійснив митрополит Луцький і Волинський Яків (Панчук) 1 червня 2003 року.
Отець Сергій багато літ служив у кафедральному соборі Святої Трійці, у 2016–2018 рр. працював директором Центру християнського виховання дітей та молоді єпархії. Очоливши Свято-Андріївську парафію, займався спорудженням храму, який освятили 11 грудня 2017 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Нагадаємо, про смерть священнослужителя стало відомо 22 серпня.
Ввечері 22 серпня митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив панахиду. Із ним служили канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, луцькі декани: міський – протоієрей Михайло Онищук, районний – протоієрей Володимир Присяжнюк та інше місцеве духовенство.
Після молитви архієрей звернувся до присутніх із словом, у якому загадав про о. Сергія, як про будівничого та місіонера.
«Він в ранньому віці навернувся до Бога, а згодом привів до храму всю родину. Подібно до українського героя хлопчика Помагая, він не відмовляв нікому. Хрестив живих, хоронив померлих, не рахувався ні з особистим часом, ні зі здоров’ям, ні з іншими справами. Він відгукувався всім на всяку потребу, як святий Миколай.
Це людина святого життя. Це моя точка зору, як співслужителя, як керівника. Хай милосердний Господь забере його в свої оселі і дасть йому райські втіхи, які він недоотримав тут», – сказав керуючий Волинською єпархією ПЦУ
Чин похорону відбувся 23 серпня, після Божественної Літургії. Служби очолив отець Михайло Присяжнюк.
Попрощатися із отцем Сергієм прийшло чимало людей. Серед них й представники влади і громадськості, численні парафіяни, для яких душпастир став справжнім духовним наставником.
Довідково:
Сергій Медвєдєв народився 25 липня 1982 року в с. Карпилівка Ківерцівського району. По закінченні Волинської духовної семінарії УПЦ Київського патріархату став на шлях священнослужителя. Ієрейську хіротонію над ним здійснив митрополит Луцький і Волинський Яків (Панчук) 1 червня 2003 року.
Отець Сергій багато літ служив у кафедральному соборі Святої Трійці, у 2016–2018 рр. працював директором Центру християнського виховання дітей та молоді єпархії. Очоливши Свято-Андріївську парафію, займався спорудженням храму, який освятили 11 грудня 2017 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Левандовський вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
Президент Зеленський звільнив голову Маневицької РДА
Сьогодні, 15:42
Під Луцьком попрощались із молодим священником, який раптово помер. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
Сьогодні, 15:23
День Незалежності у Луцьку: повідомили, де і коли перекриють рух
Сьогодні, 15:21
Медіа