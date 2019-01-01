Президент Зеленський звільнив голову Маневицької РДА

Володимир Зеленський звільнив Андрія Линдюка із посади голови Маневицької райдержадміністрації.



Про це йдеться у розпорядженні на



Нагадаємо, посадовець написав заяву на звільнення ще у травні 2019 року.



«Звільнити ЛИНДЮКА Андрія Олександровича з посади голови Маневицької районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.

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