Помер один з найбагатших людей планети
Сьогодні, 17:09
Один з найбагатших людей в світі Девід Кох помер у віці 79 років.
Про це 23 серпня повідомила журналістка з New Yorker, - пише ТСН.
Подробиці того, як, коли і де він помер наразі невідомі.
Девід Кох разом зі своїм старшим братом Чарльзом були одними з найбільших донорів республіканців. Стан покійного магната на момент його смерті оцінювався в 42,2 мільярда доларів.
Кохи заробили свій величезний статок на компанії Koch Industries, яка займається переробкою сирої нафти.
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Про це 23 серпня повідомила журналістка з New Yorker, - пише ТСН.
Подробиці того, як, коли і де він помер наразі невідомі.
Девід Кох разом зі своїм старшим братом Чарльзом були одними з найбільших донорів республіканців. Стан покійного магната на момент його смерті оцінювався в 42,2 мільярда доларів.
Кохи заробили свій величезний статок на компанії Koch Industries, яка займається переробкою сирої нафти.
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Коментарі 1
Багаті теж помирають. Є одна лише справедливість на світі: смерть. Там усі рівні і усім вистачає одного кубометра землі.
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