Помер один з найбагатших людей планети

Девід Кох помер у віці 79 років.



Про це 23 серпня повідомила журналістка з New Yorker, - пише



Подробиці того, як, коли і де він помер наразі невідомі.



Девід Кох разом зі своїм старшим братом Чарльзом були одними з найбільших донорів республіканців. Стан покійного магната на момент його смерті оцінювався в 42,2 мільярда доларів.



Кохи заробили свій величезний статок на компанії Koch Industries, яка займається переробкою сирої нафти.

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