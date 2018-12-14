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Волинянам розповіли, як не потрапити на гачок інтернет-шахраїв

Волинянам розповіли, як не потрапити на гачок інтернет-шахраїв
Волиняни чи не щодня стають жертвами інтернет-шахрайств.

У прокуратурі Волинської області розповіли, як найчастіше у лучан видурюють кошти.

Автозапчастини, купальники, картина, автомобіль – оголошення про продаж усього цього виставили на популярному сайті. Маючи намір купити необхідне, лучани, оплативши товар наперед, позбулися чималих сум – від 200 до 10 тисяч гривень.

А 15 тисяч гривень шахраї 18 серпня 2019 року зняли з картки лучанки, яка продавала картину. Зловмисники сказали, що для того, аби оплатити товар, їм необхідно знати усі реквізити банківської картки – і довірлива жінка їм ці реквізити повідомила. Це дозволило шахраям заволодіти усіма грішми, які були на її рахунку.

«Звісно, після отримання коштів, ошуканці більше на зв'язок із покупцями та продавцем товару не виходили», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура Волині укотре звертається до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи та продаючи товари в Інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар або послугу шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовленого товару оплачувати його.

«Бажаючи ж продати товар – нікому не повідомляйте жодних відомостей, окрім номеру картки, на якій, бажано, щоб не коштів не було.
Ваша пильність та здоровий глузд – запорука того, що ви не станете жертвою шахрайських дій!» – резюмували у пресслужбі.

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Теги: шахрай., Волинь, інтернет
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