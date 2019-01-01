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Митрополит Михаїл відвідав київську єпархію

Митрополит Михаїл відвідав київську єпархію
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл на запрошення митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра відвідав Переяслав-Вишневську єпархію.

Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ на сторінці у Facebook.

Так, владика Михаїл співслужив у храмі Преображення Господнього у котеджному містечку «Хутір Ясний» між селами Ходосівка і Лісники з нагоди престольного свята. Цю церкву побудовано в пам’ять про митрополита Володимира (Сабодана).

Після літургії архієреї освятили хрест та наріжний камінь під нещодавно заснований монастир на честь святителя Нектарія Егінського.

Митрополит Михаїл відвідав київську єпархію
Митрополит Михаїл відвідав київську єпархію
Митрополит Михаїл відвідав київську єпархію



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Теги: владика Михаїл, літургія, київська єпархія
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