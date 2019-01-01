Митрополит Михаїл відвідав київську єпархію

Михаїл на запрошення митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра відвідав Переяслав-Вишневську єпархію.



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Так, владика Михаїл співслужив у храмі Преображення Господнього у котеджному містечку «Хутір Ясний» між селами Ходосівка і Лісники з нагоди престольного свята. Цю церкву побудовано в пам’ять про митрополита Володимира (Сабодана).



Після літургії архієреї освятили хрест та наріжний камінь під нещодавно заснований монастир на честь святителя Нектарія Егінського.









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