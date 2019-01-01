«Нарешті сталось те, чого я чекав 4 місяці», – ексголова Маневицької РДА про звільнення

Андрій Линдюк прокоментував звільнення з посади голови Маневицької РДА президентом України.



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Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Линдюка із посади голови Маневицької райдержадміністрації.



"Нарешті сталось те, чого я чекав 4 місяці! Головне, що мені не соромно дивитись в очі землякам і багато чого вдалось реалізувати!

Наразі напишу коротко - дякую моїм рідним і моїй команді", - йдеться у дописі.



Зазначимо, посадовець написав заяву на звільнення ще у травні 2019 року.



Крім цього, він додав, що запише відеозвернення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. прокоментував звільнення з посади голови Маневицької РДА президентом України.Про це Андрій Линдюк повідомив на сторінці у Facebook.Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, президент Україниголови Маневицької райдержадміністрації."Нарешті сталось те, чого я чекав 4 місяці! Головне, що мені не соромно дивитись в очі землякам і багато чого вдалось реалізувати!Наразі напишу коротко - дякую моїм рідним і моїй команді", - йдеться у дописі.Зазначимо, посадовецьще у травні 2019 року.Крім цього, він додав, що запише відеозвернення.

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