«Нарешті сталось те, чого я чекав 4 місяці», – ексголова Маневицької РДА про звільнення
Сьогодні, 16:52
Андрій Линдюк прокоментував звільнення з посади голови Маневицької РДА президентом України.
Про це Андрій Линдюк повідомив на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Линдюка із посади голови Маневицької райдержадміністрації.
"Нарешті сталось те, чого я чекав 4 місяці! Головне, що мені не соромно дивитись в очі землякам і багато чого вдалось реалізувати!
Наразі напишу коротко - дякую моїм рідним і моїй команді", - йдеться у дописі.
Зазначимо, посадовець написав заяву на звільнення ще у травні 2019 року.
Крім цього, він додав, що запише відеозвернення.
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Про це Андрій Линдюк повідомив на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Линдюка із посади голови Маневицької райдержадміністрації.
"Нарешті сталось те, чого я чекав 4 місяці! Головне, що мені не соромно дивитись в очі землякам і багато чого вдалось реалізувати!
Наразі напишу коротко - дякую моїм рідним і моїй команді", - йдеться у дописі.
Зазначимо, посадовець написав заяву на звільнення ще у травні 2019 року.
Крім цього, він додав, що запише відеозвернення.
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Коментарі 1
Не уявляєш, а як ми цього чекали. Якщо сам себе не похвалиш, то ж хто тоді. Нормальні інтелегентні люди тебе, хитрого нашого, давно б зняли.
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